مهرجان حمامات الدولي: يارا تلامس قلوب جمهورها بأشهر أغانيها التي رسّخت نجوميتها

احتفت الفنانة اللبنانية يارا، خلال الحفل الذي قدمته في سهرة أمس السبت، ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، بأبرز محطات مسيرتها الفنية، إذ أغدقت على معجبيها بباقة من الأغاني الرومنسية والإيقاعية الراقصة. كما لم تخفِ محبتها لتونس التي حرصت على ذكرها أكثر من مرة، معبرة عن تعلقها بجمهورها والأجواء التي تجمعها به في كل زيارة.وكان التفاعل بين يارا والجمهور السمة الأبرز في الحفل. فمنذ الأغنية الأولى، تعالت أصوات الحاضرين مع صوتها، حتى بدا الجمهور الذي ملأ مدارج مسرح الحمامات كأنه كورال كبير العدد يردد الكلمات بإيقاع واحد. وكانت يارا تفسح المجال للحاضرين مع كل أغنية ليكملوا المقاطع التي يحفظونها عن ظهر قلب، لتترجم متانة الصلة التي نسجتها مع محبيها على امتداد سنوات.وأدت يارا قرابة عشرين أغنية تنقلت خلالها بين أشهر أعمالها وبعض الأغاني التونسية التي أدتها بمحبة متحدثة بين الحين والآخر بشكل عفوي مع جمهورها لتعكس بذلك شخصية قريبة من محبيها.واستُهلّ الحفل بأغنية "ع قلبي شو غالي"، ثم واصلت برنامجها بأغان من بينها "تغيير الفصول" و"يا ريت" و"توصى في" وغيرها من روائعها التي استقطبت نسب متابعة عالية على شبكات التواصل الاجتماعي.وأدت "نسم علينا الهوى" من الرصيد الموسيقي للسيدة فيروز و"جاري يا حمودة" للفنان التونسي الراحل أحمد حمزة، لتختتم الحفل بأغنيتها "آه منك يا هوى".وتعد يارا من أبرز الأصوات النسائية في سجل الأغنية العربية المعاصرة، إذ رسخت حضورها على الساحة الفنية منذ مطلع الألفية الجديدة بفضل رقة أدائها وحضورها الركحي المميز على الركح وقدرتها على التنقل بين اللهجات والأساليب الموسيقية المختلفة.وجاء حفلها في مهرجان الحمامات ليؤكد مرة أخرى مكانتها لدى جمهور الأغنية العربية وقدرتها على تحويل الحفل إلى مساحة يتقاسم فيها الفنان وجمهوره الغناء والإحساس ذاته.وتتواصل فعاليات الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي، حيث يخصص برنامج يوم 19 جويلية 2026 لفن الكوريغرافيا في عرض يحمل عنوان "لاباس" لسليم بن صفية.