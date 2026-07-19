رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة ضمن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية

بلغت رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية (دورة 2026)، لتكون بذلك ضمن خمس روايات عربية تم اختيارها، في القائمة القصيرة، للتنافس على الجائزة، إلى جانب روايات من سوريا ولبنان والعراق ومصر.وهذه الجائزة مخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول غير المنشور سابقًا، وتبلغ قيمتها 1000 دولار أميركي.وأكدت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية، أن عملية الاختيار تمت بعد تداولات غنية ومكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم أسفرت عن اختيار روايات "المنصرمون" لعماد قيدة من تونس و"منافٍ قريبة" لإبراهيم عدنان ياسين (لبنان)، و"ميم طاء عين" لعمر العزاوي (العراق)، و"دماء مغسولة" لمدحت صالح (مصر) و"أن يُبنى على تراب" لمي محمود محمد (سوريا).وتعكس هذه الأعمال الروائية الأولى، حسب تقدير الأمانة العامة للجائزة، طيفاً من الاهتمامات العامة والقضايا الوطنية والوجدانية الممتدة على الجغرافيا العربية، وتمتاز بقدرة سردية جيدة وبناء لغوي متقن ورؤى مستقبلية تدفع للأمل والحلم بغدٍ أفضل.ورواية "المنصرمون" الصادرة حديثا للتونسي عماد قيدة ، يتقاطع فيها الخيال بالواقع من خلال مواجهة البطل ركود ما بعد الثورة وانهيار الحياة والمؤسسات، وتفكك المنظومة القيمية، وحالة الاغتراب الإنساني، وقضايا الحرية المتطرفة، وتتبع حالات الحب والعطف الإنساني لتعويض بخل الواقع وشحه.وكاتب هذه الرواية، هو صحافي خريج لغة إنقليزية وصحافة، (وهو من مواليد 1991)، يعمل في ميدان المكتبات والنشر والترجمة، ونشرت له مقالات ودراسات في عدد من المنصات الثقافية العربية، حيث يتناول الأدب والفنون، والسياسات الثقافية.وجدير بالذكر أن الرواية الفائزة بالجائزة العام الماضي في دورتها الأولى وهي رواية "أنثى فرس النبي" للروائية السورية مناهل السهوي ستصدر قريبا عن دار نشر في مصر.ويُشار أن لجنة التحكيم تألفت من الروائية ليانة بدر (فلسطين)، والناقد د. خيري دومة (مصر)، والروائية والناقدة د. شهلا العجيلي (سوريا).وستعلن الأمانة العامة عن اسم الفائز بالجائزة منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيجري تكريمه يوم الثلاثاء 30 سبتمبر المقبل في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة عام 2023.وأُنشئت الجائزة بمبادرة من أصدقاء الروائي الراحل خالد خليفة تخليدًا لاسمه وإرثه الروائي باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيماً حضارية من خلال مواجهة الظلم وتعرية أشكاله.وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.