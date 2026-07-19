JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:45 Tunis

رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة ضمن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5c9f39e4ad72.74291688_pnkqhomjglfei.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 45 ث
      
بلغت رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية (دورة 2026)، لتكون بذلك ضمن خمس روايات عربية تم اختيارها، في القائمة القصيرة، للتنافس على الجائزة، إلى جانب روايات من سوريا ولبنان والعراق ومصر.

وهذه الجائزة مخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول غير المنشور سابقًا، وتبلغ قيمتها 1000 دولار أميركي.

وأكدت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية، أن عملية الاختيار تمت بعد تداولات غنية ومكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم أسفرت عن اختيار روايات "المنصرمون" لعماد قيدة من تونس و"منافٍ قريبة" لإبراهيم عدنان ياسين (لبنان)، و"ميم طاء عين" لعمر العزاوي (العراق)، و"دماء مغسولة" لمدحت صالح (مصر) و"أن يُبنى على تراب" لمي محمود محمد (سوريا).

وتعكس هذه الأعمال الروائية الأولى، حسب تقدير الأمانة العامة للجائزة، طيفاً من الاهتمامات العامة والقضايا الوطنية والوجدانية الممتدة على الجغرافيا العربية، وتمتاز بقدرة سردية جيدة وبناء لغوي متقن ورؤى مستقبلية تدفع للأمل والحلم بغدٍ أفضل.

ورواية "المنصرمون" الصادرة حديثا للتونسي عماد قيدة ، يتقاطع فيها الخيال بالواقع من خلال مواجهة البطل ركود ما بعد الثورة وانهيار الحياة والمؤسسات، وتفكك المنظومة القيمية، وحالة الاغتراب الإنساني، وقضايا الحرية المتطرفة، وتتبع حالات الحب والعطف الإنساني لتعويض بخل الواقع وشحه.
وكاتب هذه الرواية، هو صحافي خريج لغة إنقليزية وصحافة، (وهو من مواليد 1991)، يعمل في ميدان المكتبات والنشر والترجمة، ونشرت له مقالات ودراسات في عدد من المنصات الثقافية العربية، حيث يتناول الأدب والفنون، والسياسات الثقافية.

وجدير بالذكر أن الرواية الفائزة بالجائزة العام الماضي في دورتها الأولى وهي رواية "أنثى فرس النبي" للروائية السورية مناهل السهوي ستصدر قريبا عن دار نشر في مصر.
ويُشار أن لجنة التحكيم تألفت من الروائية ليانة بدر (فلسطين)، والناقد د. خيري دومة (مصر)، والروائية والناقدة د. شهلا العجيلي (سوريا).
وستعلن الأمانة العامة عن اسم الفائز بالجائزة منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيجري تكريمه يوم الثلاثاء 30 سبتمبر المقبل في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة عام 2023.
وأُنشئت الجائزة بمبادرة من أصدقاء الروائي الراحل خالد خليفة تخليدًا لاسمه وإرثه الروائي باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيماً حضارية من خلال مواجهة الظلم وتعرية أشكاله.
وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333139

babnet

كل الأخبار...

14:45 - بن عروس: الموقع الاثري سيكون مفتوحا للعموم يومين نهاية كل أسبوع الى حين اعتماد صيغة مثلى لتنظيم زيارته
14:05 - رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة ضمن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية
13:41 - إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة
13:31 - آرام بالحاج: أزمة الكهرباء في تونس نتيجة تراكمات... والإصلاحات لم تعد تحتمل التأجيل
13:15 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الأحد 19 جويلية
13:14 - الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي: العرض الفرجوي "الرحالة" لسيرك باباروني يحتفي بالطبيعة ويحذر من اختلال توازنها
12:43 - نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 1930 إلى 2026
12:28 - طقس ( نشرة متابعة).... تواصل موجة الحرارة مع ظهور الشهيلي إلى غاية الثلاثاء القادم
11:36 - الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026
11:35 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الحادية عشر صباحا و الرابعة بعد الزوال في عدد من الجهات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 10
Babnet
Babnet44°
44° Babnet
الــرياح:
4.75 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-32
42°-32
44°-32
42°-31
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio