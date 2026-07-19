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البطولة الافريقية للكرة الطائرة (اقل من 18 سنة ذكور واناث):بعثة المنتخب الوطني التونسي تغادر إلى القاهرة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 08:42 قراءة: 0 د, 44 ث
      
غادرت بعثة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة (فتيان وفتيات - اقل من 18 سنة) يوم السبت، أرض الوطن متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للأمم التي تستضيفها مدينة الإسكندرية في الفترة الممتدة من 19 إلى 29 جويلية 2026.

​ ويتكون وفد منتخب الفتيان (اقل من 18 سنة) من اللاعبين الاتي ذكرهم : سليم عبد اللطيف، درار الميلادي، محمد مؤمن الباشا، محمد بيرم بن حميدة، محمد أمين الشابي، يوسف بن زيد، أحمد بوغرارة، سليمان قويعة، يوسف ملاك، إياد الفاتح، أيوب الغزال، وإبراهيم زاقر،وبقيادة المدرب محمد بن سليمان و مساعده حمزة الرزقي فيما ​يتراس الوفد توفيق بودية.


​وتتالف تركيبة المنتخب التونسي للفتيات (اقل من 18 سنة) من اللاعبات الاتي ذكرهن : نسرين عزوز، ميسم الجريدي، آية التومي، هاجر القرامصلي، ملاك علوش، دعاء بالحاج، عائشة بن جدو، خديجة اللواتي، رانية الشفاري، دعاء بن عمار، يسر التومي، وملاك القسداوي، ويتراس وفد منتخب الفتيات رياض الباجي.
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