مستقبل المرسى يتعاقد مع الحارس حمزة بن شريفية لمدة ثلاثة مواسم

اعلن مستقبل المرسى اليوم الاربعاء عن التعاقد رسميًا مع حارس المرمى حمزة بن شريفية بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في إطار تدعيم الرصيد البشري للفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.ويبلغ بن شريفية من العمر 29 سنة، وقد التحق بالمستقبل الرياضي بالمرسى قادمًا من النجم الرياضي بالمتلوي، بعد أن راكم تجربة هامة في الملاعب التونسية مكّنته من اكتساب خبرة كبيرة في مركز حراسة المرمى.وكان فريق الصفصاف انتدب خلال الميركاتو الصيفي محمد امين كشيش ونضال بن حاج عمر وهارون العياري والحارس محمد امين بن بريك فضلا عن تجديد عقدي خالد الهمامي ومحمد امين الخلوي.يذكر ان مستقبل المرسى كان تعاقد في بداية الصائفة مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا لعامر دربال.