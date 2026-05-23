وزارة الصحة: قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بُعد هو خطوة نحو العدالة الصحية واللامركزية

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 13:45
      
أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 ماي الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بُعد.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أنها كانت من بين الدول التي ساهمت في دفع هذا التوجّه الدولي، إيمانًا بأنّ التشخيص المتخصص يجب أن يكون أقرب إلى المواطن، أينما كان، لا حكرًا على المدن الكبرى.


ولفتت الوزارة الى ان هذا القرار من شأنه ان يعزّز دور الصحة الرقمية والطب عن بُعد في تقليص الفوارق بين الجهات، وتسريع التشخيص، وتحسين فرص العلاج. وهو خطوة جديدة نحو صحة أكثر عدلًا، أكثر قربًا، وأكثر إنسانية.


وجدير بالاشارة الى ان الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية انتظمت بجنيف من 18 الى 23 ماي الجاري.
