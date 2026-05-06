مدينة العلوم بتونس توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الثقافة البيئية والعلمية

وقعت، مدينة العلوم بتونس، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك في إطار مشروع PAGECTE الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة البيئة.وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث جناح دائم مخصص لمعرض تفاعلي حول البصمة البيئية والتغير المناخي والاستهلاك المستدام إضافة إلى تطوير برامج للتربية والتوعية تشمل أنشطة علمية ومدارس موسمية وورشات مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.وتم التطرق من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات "علوم القرب" لتقريب المعرفة المناخية من المؤسسات التربوية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في مختلف جهات البلاد.ويمثل هذا الحدث خطوة هامة لتعزيز نشر الثقافة العلمية والبيئية ودعم انخراط المواطنين في مسار الانتقال البيئي.