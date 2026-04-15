شراكة عملية في الصحة ونقل الدم بين تونس وبوكينا فاسو

انتظمت يوم الثلاثاء جلسة عمل بين وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووفد عن الخدمات الصحية العسكرية ببوركينا فاسو يترأسه المدير العام للصحة العسكرية، وفي زيارة تهدف إلى تطوير علاقات التعاون في القطاع الصحّي.وركّز اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، على مجالات تطبيقية مباشرة تتعلق بدعم إنشاء مركز وطني لنقل الدم ببوركينا فاسو وفق المعايير الدولية و الاستفادة من تجربة المستشفى الرقمي وتطوير الأنظمة الصحية وتعزيز التكوين وتبادل الكفاءات الطبية.واطّلع الوفد على عدد من المؤسسات المرجعية، من بينها المركز الوطني لنقل الدم والمستشفى الرقمي ومركز العمليات الصحية الاستراتيجية والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، إضافة إلى معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء.وتمّ التأكيد على أن هذه الزيارة تعكس توجّه تونس نحو تعاون إفريقي فعّال قائم على نقل الخبرة وبناء قدرات مستدامة، خاصة في مجالات الرقمنة والحوكمة الصحية.