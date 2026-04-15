الحرس الوطني: ايقاف 4 أجانب وتونسي وحجز 14 ألف قرص مخدر و10 ملايين قرص في طور التصنيع

قامت وحدات الحرس الوطني بإقليم أريانة، مؤخرا، بحجز حوالي 14 ألف قرص مخدّر جاهز للاستهلاك ونحو 10 ملايين قرص في طور التصنيع إضافة إلى آلة صناعية ومواد أولية، و3 سيارات تستعمل في النقل والترويج، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء.

وأضافت الإدارة العامة أن الوحدات المعنية تمكنت من إيقاف جميع عناصر الشبكة، المتكونة من 4 أجانب وتونسي، وأنه تم إيداع المظنون فيهم السجن بإذن من النيابة العمومية ، مشيرة إلى أن هذه العناصر اتخذت من مناطق بين العمران الأعلى والمنزه مقرات سكنية ونقاط نشاط، حيث قامت باستغلال مخبر مجهّز بآلات متطورة لصنع وتغليف الأقراص المخدّرة.


وأوضحت، في بلاغها أن الأبحاث كشفت عن اعتماد أساليب تمويه متطورة على غرار إخفاء المخدرات داخل علب هدايا وتهريبها عبر سيارات الأجرة نحو الخارج في محاولة لتفادي الرقابة الأمنية.
