البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة

تحسن في التوازنات الخارجية



مخاطر تضخم مستورد واستعداد للتدخل



قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الإثنين،، وذلك في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني.وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق.كما سجلت أسعار المواد الأساسية والأولية زيادات ملحوظة خلال شهر مارس، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط، بما قد يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيًا على أسعار الاستهلاك.على المستوى الوطني، أشار البنك إلىخلال شهر فيفري 2026، حيث ارتفع إلى 5% مقابل 4.8% في الشهر السابق، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي بلغت 11.4%.في المقابل:* بقيت أسعار المواد المؤطرة شبه مستقرة (+0.8%)* سجل التضخم الضمني تراجعًا طفيفًا إلى 4.8%وسجلت المؤشرات تحسنًا في القطاع الخارجي، حيث:* تقلص عجز الحساب الجاري إلى 309 مليون دينار (0.2% من الناتج)* تراجع العجز التجاري إلى نحو 2.8 مليار دينار* تواصل نسق إيجابي لعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارجكما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حوالي، أي ما يعادل 106 أيام توريد.وأشار البنك إلى تصاعد الضغوط التضخمية المستوردة، مع مخاطر انتقالها إلى الأسعار المحلية، مؤكدًا في المقابل، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في التوقعات التضخمية.