سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن التونسيين الذين سيتم قبول مطالبهم للحصول على تأشيرة أمريكية من نوع B1/B2 (أعمال/سياحة) سيكونون مطالبين بدفع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك بداية من 2 أفريل القادم.
وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء:
* يهمّ طالبي تجديد التأشيرة بداية من التاريخ المذكور
* لا يشمل حاملي تأشيرات B1/B2 السارية الصادرة قبل 2 أفريل 2026
كما أشارت إلى أن المتقدمين المقبولين سيحصلون على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفق التنظيم المؤقت لضمان التأشيرة، بعد دفع المبلغ المطلوب.
ونبّهت السفارة إلى ضرورة:
* عدم دفع أي ضمان مالي قبل إجراء المقابلة
* الحذر من التعامل مع الوسطاء لتفادي عمليات الاحتيال
وأكدت أن أي مبلغ يُدفع مسبقًا لا يضمن الحصول على التأشيرة، كما أنه غير قابل للاسترجاع في حال تم دفعه قبل المقابلة.
استرجاع الضمان واستثناءاتوبيّنت السفارة أن مبلغ الضمان سيتم إرجاعه في حال احترام شروط التأشيرة، مذكّرة في المقابل بأن:
* الطلبة الحاصلين على تأشيرات F أو M غير معنيين بهذا الإجراء
* الضمان يقتصر فقط على المتقدمين المؤهلين لتأشيرات الأعمال والسياحة (B1/B2)
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم إجراءات منح التأشيرات، وسط تأكيدات بضرورة الالتزام بالشروط المحددة لتفادي أي إشكاليات لاحقة.
