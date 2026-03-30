Babnet   Latest update 19:12 Tunis

سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cab2747040b0.20429226_fhljqmienopgk.jpg>
Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 18:26
      
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن التونسيين الذين سيتم قبول مطالبهم للحصول على تأشيرة أمريكية من نوع B1/B2 (أعمال/سياحة) سيكونون مطالبين بدفع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك بداية من 2 أفريل القادم.



وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء:

* يهمّ طالبي تجديد التأشيرة بداية من التاريخ المذكور

* لا يشمل حاملي تأشيرات B1/B2 السارية الصادرة قبل 2 أفريل 2026

كما أشارت إلى أن المتقدمين المقبولين سيحصلون على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفق التنظيم المؤقت لضمان التأشيرة، بعد دفع المبلغ المطلوب.


ونبّهت السفارة إلى ضرورة:

* عدم دفع أي ضمان مالي قبل إجراء المقابلة
* الحذر من التعامل مع الوسطاء لتفادي عمليات الاحتيال

وأكدت أن أي مبلغ يُدفع مسبقًا لا يضمن الحصول على التأشيرة، كما أنه غير قابل للاسترجاع في حال تم دفعه قبل المقابلة.

استرجاع الضمان واستثناءات

وبيّنت السفارة أن مبلغ الضمان سيتم إرجاعه في حال احترام شروط التأشيرة، مذكّرة في المقابل بأن:

* الطلبة الحاصلين على تأشيرات F أو M غير معنيين بهذا الإجراء
* الضمان يقتصر فقط على المتقدمين المؤهلين لتأشيرات الأعمال والسياحة (B1/B2)

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم إجراءات منح التأشيرات، وسط تأكيدات بضرورة الالتزام بالشروط المحددة لتفادي أي إشكاليات لاحقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326487

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
17°-11
15°-10
15°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>