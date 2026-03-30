سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن التونسيين الذين سيتم قبول مطالبهم للحصول على تأشيرة أمريكية من نوعسيكونون مطالبين بدفع، وذلك بداية من 2 أفريل القادم.وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء:* يهمّ طالبيبداية من التاريخ المذكور* لا يشمل حاملي تأشيرات B1/B2 السارية الصادرة قبل 2 أفريل 2026كما أشارت إلى أن المتقدمين المقبولين سيحصلون علىصالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفق التنظيم المؤقت لضمان التأشيرة، بعد دفع المبلغ المطلوب.ونبّهت السفارة إلى ضرورة:* عدم دفع أي ضمان مالي قبل إجراء المقابلة* الحذر من التعامل مع الوسطاء لتفادي عمليات الاحتيالوأكدت أن أي مبلغ يُدفع مسبقًا، كما أنه غير قابل للاسترجاع في حال تم دفعه قبل المقابلة.وبيّنت السفارة أن مبلغ الضمان سيتم، مذكّرة في المقابل بأن:* الطلبة الحاصلين على تأشيراتغير معنيين بهذا الإجراء* الضمان يقتصر فقط على المتقدمين المؤهلين لتأشيراتويأتي هذا القرار في إطار تنظيم إجراءات منح التأشيرات، وسط تأكيدات بضرورة الالتزام بالشروط المحددة لتفادي أي إشكاليات لاحقة.