جندوبة: عروض ميدانية لرياضات جوية وفوانيس طائرة في اختتام فعاليات مهرجان الرياضات الجوية

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 14:15
      
اختتمت، اليوم الأحد، بملعب عمادة البلديّة من معتمدية بلطة بوعوان فعاليات المهرجان الجهوي للرياضات الجوية وسط حضور شبابي لافت.
وخصصت فقرات الاختتام لتجسيد ابداعات وابتكارات المشاركين القادمين من عدة ولايات ومن فرنسا وإيطاليا، في الورشات التي احتضنها على مدى اليومين السابقين المركب الشبابي والرياضي البطاح بمدينة جندوبة.
وشهد الملعب عروض للطيران الجوي والطيران الشراعي والطيران الورقي وأخرى خصصت لعرض الفوانيس الطائرة .


وأعرب عدد من المشاركين من قفصة وقابس وتونس ومنوبة وسليانة والمنستير وبنزرت والكاف وجندوبة عن استعدادهم لتطوير هذا المهرجان بعد أن أثبت قدرة المتسابقين الذين شاركوا في عدة أشغال على ولوج الى فضاءات رياضية وطنية وإقليمية ودولية وتنمية قدراتهم في التخصص في الطيران المدني.


 واعتبر حميد الستيتي المندوب الجهوي للشباب والرياضية بجندوبة الذي واكب فعاليات الاختتام، أن المهرجان أثبت وجود عدد من الشباب اليافع والمبدع والمبتكر القادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع مستقبلية وفتح آفاق جديدة لتطوير الرياضات الجوية.

وأوضح أن المساعي قائمة لتحويل الملعب الذي احتضن فعاليات الاختتام إلى ملعب دائم وتابع لوزارة الشباب والرياضة خاصة بعد أن استوفت الإدارة وعدد من المتعاونين معها الوثائق التي تبرع مالك العقار واستعداداته لدعم شباب الجهة وتخصيصه لعديد الرياضات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية فضلا عن استعداد عدد من الجميعات لدعم هذا التوجه.
