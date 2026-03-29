تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026

في اطار السعي الى نشر ثقافة السينما في مختلف جهات الجمهورية وجعلها قريبة من كل التونسيين، تحط تظاهرة "سينما تدور" الرحال في معتمدية مارث من ولاية قابس، بداية من 2 أفريل القادم لتتواصل الى غاية 26 من نفس الشهر.وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض أفلام سينمائية تونسية وعالمية الى جانب برمجة العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة إلى مختلف الفئات من بينها تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل موجهة للشباب والأطفال وحفلات موسيقية وعروض مسرحية.يشار الى أن "سينما تدور" هي أول قاعة سينما متجولة في تونس وإفريقيا، وهي عبارة عن شاحنة سينمائية متنقلة تتضمن 100 مقعد، وتزور مختلف جهات الجمهورية بهدف نشر ثقافة السينما.وجاءت الفكرة من بعث وإنشاء هذه الشاحنة نتيجة غياب قاعات السينما في المناطق الداخلية بتونس، حيث تقوم بعرض أفلام في القرى والمناطق الصغيرة التي لا يوجد بها قاعات سينما.وقد تم الإعلان عن هذا المشروع الثقافي يوم 18 أفريل 2024، بالتعاون بين جمعية "فوكوس قابس" والمركز الثقافي "لاغورا جربة".