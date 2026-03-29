المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0

فاز المنتخب الياباني على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في مباراة دولية ودية اقيمت أمس السبت على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.وفرض جونيا إيتو نفسه نجما للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (84).وتخوض اليابان خلال ذات النافذة الدولية مباراة ودية ثانية في لندن أمام إنقلترا، فيما تواجه اسكتلندا كوت ديفوار في ليفربول، في مواجهتين تقامان بعد غد الثلاثاء.وتلعب اليابان مبارياتها في المجموعة السادسة خلال مونديال مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الى جانب المنتخب التونسي بالاضافة الى هولندا والمتأهل من مواجهة الملحق الأوروبي بين بولونيا والسويد.في المقابل، تخوض اسكتلندا مباريات المجموعة الثالثة مع البرازيل والمغرب وهايتي.