Babnet   Latest update 11:41 Tunis

المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c9014ea3fd15.73600246_eifpqkmonghjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فاز المنتخب الياباني على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في مباراة دولية ودية اقيمت أمس السبت على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.
وفرض جونيا إيتو نفسه نجما للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (84).
وتخوض اليابان خلال ذات النافذة الدولية مباراة ودية ثانية في لندن أمام إنقلترا، فيما تواجه اسكتلندا كوت ديفوار في ليفربول، في مواجهتين تقامان بعد غد الثلاثاء.

وتلعب اليابان مبارياتها في المجموعة السادسة خلال مونديال مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الى جانب المنتخب التونسي بالاضافة الى هولندا والمتأهل من مواجهة الملحق الأوروبي بين بولونيا والسويد.
في المقابل، تخوض اسكتلندا مباريات المجموعة الثالثة مع البرازيل والمغرب وهايتي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326395

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-8
16°-9
16°-7
17°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>