Babnet   Latest update 15:29 Tunis

لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c91867847fd2.03691548_kinefglphjmoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 15:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
من المنتظر أن تنظم، الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس، لقاء هندسيا بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" تحت شعار "لقاء شراكة وصناعة للمستقبل"، وذلك يوم السبت 04 أفريل 2026.

ويندرج هذا اللقاء، الذي سينعقد بدار المهندس بصفاقس، في إطار دعم روح الشراكة والانفتاح على مختلف الفاعلين في المجتمع وتعزيز دور المهندس في بناء مستقبل مستدام.


وسيتم بالمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة مع مشروع "بية للرسكلة"، في خطوة نحو دعم مبادرات الرسكلة والهندسة البيئية المستدامة.


كما سيقع تقديم عرض حول مدى تقدم مشروع تهيئة دار المهندس بصفاقس، واستعراض الرؤية المستقبلية لهذا الفضاء المهني.

وتمثل هذه التظاهرة فرصة هامة لمواكبة أبرز المبادرات الهندسية بالجهة وتسليط الضوء على مشاريع ذات بعد بيئي وتنموي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326403

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-8
17°-9
15°-7
15°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>