لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس

من المنتظر أن تنظم، الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس، لقاء هندسيا بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" تحت شعار "لقاء شراكة وصناعة للمستقبل"، وذلك يوم السبت 04 أفريل 2026.ويندرج هذا اللقاء، الذي سينعقد بدار المهندس بصفاقس، في إطار دعم روح الشراكة والانفتاح على مختلف الفاعلين في المجتمع وتعزيز دور المهندس في بناء مستقبل مستدام.وسيتم بالمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة مع مشروع "بية للرسكلة"، في خطوة نحو دعم مبادرات الرسكلة والهندسة البيئية المستدامة.كما سيقع تقديم عرض حول مدى تقدم مشروع تهيئة دار المهندس بصفاقس، واستعراض الرؤية المستقبلية لهذا الفضاء المهني.وتمثل هذه التظاهرة فرصة هامة لمواكبة أبرز المبادرات الهندسية بالجهة وتسليط الضوء على مشاريع ذات بعد بيئي وتنموي.