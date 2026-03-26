الإطلاق الرسمي لمشروع "تأثير الصيد العرضي على السلاحف البحرية والمجتمع المحلي في جزر قرقنة"

اعلنت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفية بقرقنة،الخميس، الإطلاق الرسمي لمشروع تأثير الصيد العرضي على السلاحف البحرية والمجتمع المحلي في جزر قرقنةو يهدف هذا المشروع إلى جعل أرخبيل قرقنة نموذجًا لـ "منطقة بحرية مهمة للحفاظ على السلاحف البحرية والبحوث المتعلقة بها" وذلك من خلال اإرساء مفهوم "البحّار البيولوجي" لدى بحارة جزر قرقنة عبر تكوينهم في حماية السلاحف البحرية وطرق التعامل مع حالات الصيد العرضيكما يهدف الى دراسة تأثيرات الصيد العرضي على السلاحف البحرية وعلى بحارة المنطقة وتوظيف التكنولوجيا لدعم دراسة ومتابعة السلاحف البحريةويرمي ايضا الى توعية وتكوين المجتمع المحلي، خاصة أطفال الجزيرة، بأهمية حماية السلاحف البحرية وتطوير عمل المنصة العائمة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية المصابة، من خلال تكوين الأطباء البياطرةوسيتم تأطير هذا المشروع من قبل خبراء محليين ودوليين، بما يضمن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المحلية في مجال حماية السلاحف البحريةوفي إطار انطلاق المشروع، تم تنظيم أول اجتماع مع بحارة منطقة القراطن، حيث جرى تقديم ألاهداف والانشطة وتكوين البحارة حول طرق إنقاذ السلاحف العالقة عرضيًا في معدات الصيد وتوزيع معدات خاصة لمساعدتهم على التدخل السريع والآمنكما تم التأكيد على أهمية العلوم التشاركية في دعم البحث العلمي وحماية التنوع البيولوجي