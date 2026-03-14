الاتحاد المنستيري يتعاقد رسميا مع المدرب فتحي العبيدي

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 20:57
      
اعلن الاتحاد المنستيري اليوم السبت عن تعاقده رسميا مع المدرب فتحي العبيدي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب طارق الجراية الذي تم فك الارتباط معه يوم الاحد الماضي .
عضو هيئة الاتحاد المنستيري: "توصلنا إلى اتفاق مع المدرب فتحي العبيدي وسيباشر مهامه يوم الجمعة"...

وكان وجدي الحضري، عضو الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري والمنسق العام لفرع أكابر كرة القدم، اكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء في بداية هذا الاسبوع التوصل إلى اتفاق مع المدرب فتحي العبيدي لتولي الإشراف على الفريق خلال الفترة القادم

وأوضح الحضري أن الاتفاق مع العبيدي ينص على إنهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في إحدى المراتب الأربع الأولى إضافة إلى المراهنة على لقب كأس تونس لكرة القدم.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الإطار الفني المساعد إذ سيواصل أحمد البريري مهامه كمعد بدني ومحمد الزوابي كمدرب لحراس المرمى وآدم مقني في خطة المتابعة والتقييم.
ويحتل فريق عاصمة الرباط حاليا المركز الخامس في الترتيب برصيد 37 نقطة.
