وزير الرياضة الإيراني: لا يمكن لإيران المشاركة في كأس العالم تحت أي ظرف

قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي اليوم ‌الأربعاء إن إيران لا يمكنها المشاركة في كأس العالم ‌2026 لكرة القدم بعد أن شن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، إحدى الدول المنظمة، هجمات على الجمهورية الإسلامية ما أدى لمقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.ويشن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة غارات جوية على إيران منذ نحو أسبوعين، ما أدى إلى مقتل خامنئي، وإشعال فتيل الصراع في منطقة الخليج.وأضاف الوزير في حديثه للتلفزيون الرسمي "نظرا إلى أن هذا النظام الفاسد (الولايات المتحدة) قد اغتال زعيمنا، فلا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة ​في كأس العالم".وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 بمشاركة 48 منتخبا.وتابع "أطفالنا ليسوا ⁠آمنين .. والظروف ليست مهيأة حاليا للمشاركة. بالنظر إلى الأعمال الخبيثة التي ارتكبوها ضد إيران، فقد فرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وقتلوا واستشهد الآلاف من أبناء شعبنا. لذلك، ⁠لا يمكننا بالتأكيد المشاركة".وقال أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن أكثر من 1300 مدني إيراني قتلوا منذ بدء ضربات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على البلاد في 28 فيفري.وأوقعت القرعة، التي أجريت في ديسمبر، إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة إذ ستلعب مباراتين في لوس انجليس وواحدة في سياتل.وكانت إيران، التي هيمنت على التصفيات الآسيوية لتضمن التأهل في مارس من العام الماضي، هي الدولة الوحيدة التي غابت عن قمة التخطيط التي عقدها ​الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للمشاركين في البطولة الأسبوع الماضي في أتلانتا.وتنص لوائح الفيفا الخاصة بكأس العالم على أن تغرم لجنة الانضباط التابعة ‌للاتحاد الدولي أي فريق ينسحب من البطولة "في موعد أقصاه 30 يوما قبل المباراة الأولى" 250 ألف فرنك سويسري (320800 دولار) على الأقل.وتنص اللوائح على أن "العقوبات التأديبية قد تشمل طرد الاتحاد العضو المشارك المعني من مسابقات الفيفا اللاحقة و/أو استبدال الاتحاد العضو ⁠المشارك باتحاد عضو آخر."يجوز لمجلس الفيفا أو اللجنة المختصة أن تقرر، على وجه الخصوص، إشراك اتحاد آخر بدلا ‌من الاتحاد العضو المعني".واختارت إيران مجمع كينو الرياضي المترامي الأطراف في توسون كمعسكر أساسي للفريق، وباتت استعدادات المجمع على مدار 18 شهرا في مهب الريح مع احتمال حدوث خسائر اقتصادية في أريزونا.وفي وقت سابق، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبلغه أنه يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026.وكان ترامب قد صرح سابقا "لا يهمني ‌حقا" ما إذا كانت إيران ستشارك في كأس العالم أم لا، ⁠لكن إنفانتينو قال إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس.وقال إنفانتينو "خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب أن المنتخب الإيراني محل ترحاب بالطبع للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة".وقال مصدر في طهران مطلع على الأمر إن القرار هو عدم المشاركة في كأس العالم، كما يتعذر خوض ‌المباريات التحضيرية بسبب الحرب.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، منحت أستراليا تأشيرات دخول لأغراض إنسانية لخمس لاعبات كرة قدم إيرانيات بعد أن طلبن اللجوء، خوفا من الاضطهاد عند عودتهن إلى وطنهن بعدما رفضن ترديد النشيد الوطني في مباراة بكأس آسيا للسيدات.وكان ترامب قد دعا ‌أستراليا إلى ⁠منح اللجوء لأعضاء فريق كرة القدم النسائي الإيراني.وقال وزير الداخلية الأسترالي اليوم الأربعاء إن الشرطة ساعدت اثنتين أخريين من بعثة منتخب كرة القدم الإيراني للسيدات على الإفلات من المشرفين لطلب اللجوء، لكن إحداهما غيرت رأيها وقررت العودة إلى إيران.