سفير تونس باليابان يبحث مع مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم التعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال

مثّل دعم التعاون بين تونس واليابان في مجال الرقمنة وتعزيز استخدامات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء سفير تونس باليابان أحمد الشفرة، بنائب مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجموسي، الذي يؤدي زيارة عمل الى اليابان.وتم خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر السفارة ، وفق بلاغ نشر اليوم الثلاثاء على المنصّة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج ،تبادل الآراء حول سبل الاستفادة من برامج ومبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات بما من شأنه تطوير التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة والاتصال وتعزيز استخدامات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .ومثّل اللقاء ايضا ، مناسبة للتنويه بإسهامات بلال الجموسي، باعتباره من الكفاءات التونسية البارزة التي تضطلع بمهام هامة صلب هذه الوكالة الأممية المتخصصة، خاصة في مجال تطوير وتوحيد معايير الاتصالات على الصعيد الدولي