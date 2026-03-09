كاس تونس لكرة القدم: برنامج مباريات الدور السادس عشر
في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام على دفعتين يومي الأحد 22 مارس والإثنين 23 مارس 2026 انطلاقا من الساعة 13:30.
الأحد 22 مارس 2026ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى
ملعب يحدد لاحقا
مستقبل سليمان – الملعب التونسي
ملعب مرناق الاصطناعي
الملعب الرياضي بمرناق – الأولمبي الباجي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – اتحاد بن قردان
ملعب قبلي الاصطناعي
الواحة الرياضية بقبلي – شبيبة العمران
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل قابس
ملعب قصر قفصة الاصطناعي
السهم الرياضي بقصر قفصة – النجم الساحلي
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – النادي القربي
الإثنين 23 مارس 2026الملعب البلدي ببوحجلة
بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف
الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور)
كوكب عقارب – الملعب القابسي
ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر – المشعل الرياضي بالساحلين
ملعب جربة أجيم الاصطناعي
الاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهدية
ملاحظة: تم تأجيل مباراة وداد الحامة والترجي الرياضي إلى موعد لاحق.
