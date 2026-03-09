Babnet   Latest update 17:49 Tunis

كاس تونس لكرة القدم: برنامج مباريات الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679f934b8e19a8.51957913_ipkljegfhmoqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 17:25 Lecture 0 min, 57 sec
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام على دفعتين يومي الأحد 22 مارس والإثنين 23 مارس 2026 انطلاقا من الساعة 13:30.

الأحد 22 مارس 2026

ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي


ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى

ملعب يحدد لاحقا
مستقبل سليمان – الملعب التونسي

ملعب مرناق الاصطناعي
الملعب الرياضي بمرناق – الأولمبي الباجي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي

ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – اتحاد بن قردان

ملعب قبلي الاصطناعي
الواحة الرياضية بقبلي – شبيبة العمران

ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل قابس

ملعب قصر قفصة الاصطناعي
السهم الرياضي بقصر قفصة – النجم الساحلي

المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – النادي القربي

الإثنين 23 مارس 2026

الملعب البلدي ببوحجلة
بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف

الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور)
كوكب عقارب – الملعب القابسي

ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر – المشعل الرياضي بالساحلين

ملعب جربة أجيم الاصطناعي
الاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهدية

ملاحظة: تم تأجيل مباراة وداد الحامة والترجي الرياضي إلى موعد لاحق.
