Babnet   Latest update 16:17 Tunis

تطبيقة 'نجدة' تنقذ أكثر من ألفي مريض أصيبوا بالجلطة القلبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aeda5e457686.12117760_ifqglhkpmnejo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 15:31 قراءة: 1 د, 36 ث
      
أكد رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين، الدكتور سامي الميلوشي، أن تطبيقة "نجدة" (Najda TN) مكّنت من إنقاذ ما لا يقل عن ألفي مصاب بجلطات قلبية منذ تعميمها على كامل تراب الجمهورية في أوت 2025، من بينهم نحو 300 مريض بولاية مدنين.

وأوضح الميلوشي، في برنامج "صحتك أغلى" بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التطبيقة تقوم على إدخال المعطيات الصحية للمريض بصفة رقمية فور وصوله إلى قسم الاستعجالي، ليتم تحويلها مباشرة إلى أقرب قاعة قسطرة أو إلى قسم المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، بما يتيح للطبيب المتعهد بالحالة التدخل في أسرع وقت ممكن، سواء عبر إجراء قسطرة علاجية أو اعتماد العلاج الدوائي المناسب.

    وبيّن أن تقييم التجربة أثبت نجاعة هذه الآلية الرقمية، حيث مكّنت نحو 90 بالمائة من المرضى من الوصول في الوقت المناسب إلى العلاج داخل قاعات القسطرة والنجاة من مضاعفات الجلطات القلبية.
  وذكّر، في المقابل، بأن دراسات أُجريت سنة 2014 أظهرت أن 30 بالمائة فقط من المصابين بالجلطات أو الذبحات الصدرية كانوا يتمكنون آنذاك من الخضوع لعمليات قسطرة.
وأشار الميلوشي إلى أن المرحلة المقبلة تهدف إلى إتاحة استعمال التطبيقة مباشرة من قبل المرضى أو المواطنين من منازلهم وفق معايير علمية دقيقة، بما يسمح بربح الوقت الضروري للتدخل الطبي السريع في حالات الجلطات القلبية، مؤكدا أن هذا المقترح مطروح حاليا على وزارة الصحة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

   ويُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت هذه المنصة يوم 17 ماي 2025 في مرحلة أولى لتغطية ولايات مدنين وتطاوين وقبلي وتوزر، قبل تعميمها في أوت من السنة نفسها على مختلف ولايات الجمهورية، في إطار التوجه نحو رقمنة التكفل بحالات القلب الحادة.
وقد تم تطوير المنصة بالشراكة بين وزارة الصحة والجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
ويشمل المشروع توفير تجهيزات رقمية حديثة لأقسام القلب والشرايين وأقسام الاستعجالي وسيارات الإسعاف التابعة لـ"السامو"، إلى جانب تكوين وتدريب الإطارات الطبية على استعمالها.
وتهدف هذه التقنية إلى تسريع وصول المرضى إلى العلاج في أفضل الآجال الممكنة والمساهمة في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325076

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-10
19°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>