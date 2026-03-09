Babnet   Latest update 19:09 Tunis

غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة أعمال الى المعرض الدولي للبلاستيك بميلانو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669691750c2ec1.94083795_miqlgkfoephnj.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 17:49
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط، بعثة أعمال إلى المعرض الدولي PLAST 2026""، المزمع تنظيمه من 8 وحتّى 11 جوان 2026 في ميلانو، إيطاليا.

ويعتبر المعرض المخصص لتقنيات تحويل البلاستيك والمطاط، مناسبة هامة للمصنعين والموردين والخبراء في القطاع، الراغبين في اكتشاف أحدث الابتكارات في مجال الآلات والمواد والحلول المستديمة، وفق الغرفة.


وستركز دورة سنة 2026، أساسا، على التقدم المحرز في عدة مجالات على غرار التشكيل عن طريق الضخ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الصديقة للبيئة، مما يوفر رؤية شاملة للتطورات التي يشهدها القطاع.


وتقترح الغرفة، في هذا الصدد، مرافقة لفائدة المؤسسات، تشمل المشاركة في الفعاليات، التي ستنتظم على هامش المعرض داعية الشركات الراغبة في المشاركة الى اجراء تسجيل مسبق عبر الانترنات.

يذكر أنّ المعرض الدولي للبلاستيك بميلانو استقبل خلال دورته السابقة، أكثر من 38 الف زائر محترف، كما جمع أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، حسب ما أفادت غرفة التجارة والصناعة للوسط.
