الترجي الجرجيسي - الاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60c286637f25d2.87967906_qfenjpohiglkm.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026
      
اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاثنين عن الاتفاق على فكّ الارتباط مع المدرب سامي القفصي بالتراضي.
واضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان بقية الإطار الفني سيتولى الإشراف على تمارين الفريق في الفترة الحالية، في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان سامي القفصي تولي الاشراف على نادي عاصمة الزياتين في اواخر شهر جانفي الماضي خلفا لانيس بوجلبان 

وتاتي هذه القطيعة بعد ايام قليلة من الهزيمة التي مني بها الفريق امام مستقبل سليمان 1-0 في اطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. 
ويحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.
