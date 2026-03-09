الترجي الجرجيسي - الاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاثنين عن الاتفاق على فكّ الارتباط مع المدرب سامي القفصي بالتراضي.واضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان بقية الإطار الفني سيتولى الإشراف على تمارين الفريق في الفترة الحالية، في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.وكان سامي القفصي تولي الاشراف على نادي عاصمة الزياتين في اواخر شهر جانفي الماضي خلفا لانيس بوجلبانوتاتي هذه القطيعة بعد ايام قليلة من الهزيمة التي مني بها الفريق امام مستقبل سليمان 1-0 في اطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.