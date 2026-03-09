مدنين: نجاح فريق الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لأول مرة في إرجاع كامل الوظائف الحيوية لمصاب بجلطة دماغية

نجح فريق طبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين لأول مرة في إرجاع كامل الوظائف الحيوية لمصاب بجلطة دماغية (64 سنة) في أقل من ساعة رغم الحالة الحرجة التي وصل بها الى المستشفى من صعوبة في النطق وضعف حركي في النصف الأيمن من جسمه، وفق رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين الدكتور زهير اليحياوي.وأوضح اليحياوي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن التدخل بإذابة الجلطة ليس الأول من نوعه بقسم الاستعجالي بالمستشفى، وإنما الاول من حيث استعادة المريض لوظائفه الحيوية كاملة وتجنيبه مخاطر الاعاقة الدائمة، حيث أصبح يتكلم ويمشي ولا يعاني من أية آثار جانبية، مضيفا أن هذه العملية، التي أنجزت في موفى الأسبوع المنقضي، لم تكن سهلة بل تطلبت سرعة التدخّل من طبيب قسم الاستعجالي والفريق الطبي وشبه الطبي وفرق قسمي الأشعة والأعصاب.وأكد، في هذا السياق، على أهمية عنصر الوقت في التعاطي مع مثل هذه الحالات سواء بالنسبة للمريض من خلال الإسراع بالتوجّه الى أقرب قسم استعجالي عند تفطّنه إلى أعراض صعوبة النطق أو اعوجاج في الفم أو ثقل أو ضعف الأطراف، او بالنسبة للتدخل الطبي الذي يجب أن يكون في اقل من 3 ساعات لضمان نجاعة الدواء والعلاج.وأبرز أن الفرق الطبية بالمستشفى تحرص على اقتصار الآجال وربح الوقت في كل خطوة من الأشعة حيث يتم الحصول آنيا على نتيجة تقرير "السكانير"، ثم عرض الحالة على قسم الاعصاب بصفاقس الذي يبدي رأيه فورا في الحالة في مدة لا تتجاوز نصف ساعة بين الكشف بآلة المفراس والحصول على التقرير ورأي قسم الاعصاب، وهو ما تم تطبيقه مع هذه الحالة ليتسنى انقاذ المريض واستعادة كل وظائفه الحيوية في أقل من ساعة، وفق تاكيده.ويؤكد هذا التدخل والنجاح في إنقاذ المريض تطوّر الخدمات الصحية بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين، وارتقائه الى مستوى هام من جودة الخدمات بقطاع الصحة العمومية بفضل توفر الاطار البشري الطبي وشبه الطبي الكفء وتوفر التجهيزات الضرورية، حسب نفس المصدر.