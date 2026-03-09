Babnet   Latest update 14:28 Tunis

المدرسة الوطنية للادارة تنظم دورة تكوينية حول القيادة الادارية وتحسين المناخ الاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957acadd16eb8.85600653_pmkqjleohngfi.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026
      
ينظم معهد القيادة الإدارية بـالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية حول موضوع: " القيادة الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار" لفائدة المديرين العامين أو الإطارات الذين يشغلون خطة معادلة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة، وفق بلاغ المدرسة تجسيما لقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 6 مارس 2026،


وتتولى الوزارات والهياكل المعنية ترشيح مشاركات ومشاركين في علاقة بموضوع الدورة، وتُقدَّم الترشحات وجوباً عبر التسلسل الإداري. وقد حُدِّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 23 مارس 2026.


وأفادت المدرسة الوطنية للإدارة ، أن انطلاق الدورة سيكون يوم 31 مارس 2026، وتمتد على مدى سبعة أشهر.

وتتضمن الدورة التكوينية أنشطة تكوينية تتمثل في محاضرات وورشات عمل حضورية وعلى الخط ومزدوجة وملتقيات وحلقات حوارية وزيارات دراسية.

كما يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة: " القيادة الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار " على أن تختتم الدورة بحصول كل دارس على شهادة مشاركة.
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
