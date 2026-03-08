قفصة: تأمين تقديم 4 آلاف أكلة جامعية لفائدة الطلبة يوميا بمناسبة شهر رمضان

تؤمن مصالح الخدمات الجامعية بقفصة، تقديم 4 آلاف أكلة جامعية يوميا لفائدة الطلبة خلال شهر رمضان، تتوزع بين وجبات ساخنة للإفطار وأخرى محمولة معدة للسحور، وفق المدير الجهوي للخدمات الجامعية بالجهة الأزهر العرجي.واضاف العرجي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الاكلات تنقسم إلى 2000 أكلة ساخنة جاهزة للفطور ومثلها معدة للسحور، مشيرا إلى انّ تحضير الاكل يتم في مطعمين اثنين .وأشار إلى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت مع المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية، جلسات عمل انبثقت عنها توصيات، منها تخصيص مخزون كاف من المواد الغذائية وتشريك الطلبة في جدول إعداد الأكلات إضافة إلى إعداد أكلات صحية ومتوازنة تستجيب لانتظاراتهم.وذكر العرجي أنه تم في إطار تنشيط الحي الجامعي بقفصة، تفعيل اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الثقافية من خلال تنظيم تظاهرة "فوانيس رمضانية" التي تتضمن عددا من العروض الموسيقية والمسرحية بالمبيتات، مشيرا الى أنّ ديوان الخدمات الجامعية اعدّ برمجة إضافية خاصة بالطلبة للإحاطة بهم مع تأثيث سهرات تنشيطية.