بحث آليات دعم الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفنلندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad856db14090.52953550_qlkinpfemhogj.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 15:18
      
التقت سفيرة الجمهورية التونسية لدى فنلندا نبيهة حجاجي، أول أمس الجمعة، بمديرة البرنامج الفنلندي "FinnPartnership" لدعم الشراكات "بريجيت نيفالا"، وذلك في إطار الدفع نحو تطوير الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفنلندية، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

ومكّن اللقاء، وفق بلاغ نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من استعراض الأنشطة المستحدثة للبرنامج والموجّهة نحو إفريقيا، إضافة إلى الديناميكية المتجددة التي يشهدها التعاون بين فنلندا ودول القارة الإفريقية، لا سيما دول شمال إفريقيا.


كما تطرق الى مسألة المنح والامتيازات التي يوفرها البرنامج، بهدف تحفيز مجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على توسيع نطاق أنشطتها خارجيا.


وأتاح اللقاء كذلك، تبادل الآراء حول الوسائل الترويجية والتظاهرات والأنشطة التي يمكن تنظيمها، بهدف تشجيع إرساء الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفنلندية، وذلك في إطار الاستفادة من الاعتمادات التي يوفرها برنامج "FinnPartnership" لدعم الشراكات في مجالي الأعمال والتجارة.
.

