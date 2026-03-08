وزارة التعليم العالي تصدر طلب ترشّحات خاص لتمويل مشاريع بحث إيلافي في المجال الصناعي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( الإدارة العامة للبحث العلمي)، طلب ترشّحات خاص لتمويل مشاريع بحث إيلافي في المجال الصناعي، في إطار " برنامج البحث والتجديد للصناعة" بعنوان 2026، مفتوحا أمام جميع مختبرات الأبحاث التونسية المعتمدة إلى غاية منتصف ليل 30 أفريل 2026.ويهمّ طلب الترشّحات المذكور، حسب ما جاء في منشور للوزارة مؤرّخ في 4 مارس الجاري، أولويات تخصّ جميع القطاعات الصناعية في علاقة بالتحوّل الرقمي : ( الصناعة4.0، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية،...) والانتقال الطاقي والصناعة الخضراء: ( الطاقات المتجددة، التحكم في استهلاك الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية ، تطوير مصادر الطاقة البديلة،...).كما يشمل أولويات تخصّ قطاع السّيّارات في علاقة بالخدمات المتصلة والأمن السيبراني (المركبات المعتمدة على البرمجيات): ( اتصالات آمنة، بنية مناطقية آمنة، أنظمة الكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية المدمجة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي،...)، والأداء الصناعي الذكي : ( أنظمة مراقبة الجودة الذكية، التحسين التنبؤي للعمليات الصناعية ، التخطيط الديناميكي للإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحسين الأداء التشغيلي عبر التحليل الذكي للبيانات ....).وتهدف مشاريع البحث الإيلافي أساسا إلى التوظيف الأمثل للقدرات البحثية والمادية لمنظومة البحث العلمي عبر تجميع مخابر ووحدات البحث متعددة الاختصاصات إضافة إلى مساهمة شركاء من الوسط الاقتصادي والاجتماعي من القطاع العام والخاص، في معالجة إشكالية بحثية معينة ذات علاقة بالأولويات الوطنية المحدّدة وتفضي بالخصوص إلى حلول ونتائج عملية ذات قابلية عالية للاستغلال والتطبيق الميداني.وتمرّ عملية تقديم المشاريع، وجوبا، عبر التسجيل في مرحلة أولى على الخط في أجل أقصاه منتصف ليل 30 أفريل 2026، فيما تشمل المرحلة الثانية إيداع المشاريع في صيغة ورقية في نسختين أصليتين عبر التسلسل الإداري،في أجل أقصاه يوم 30 أفريل 2026 مع انتهاء التوقيت الإداري، حسب ماجاء في المنشور المذكور أعلاه.