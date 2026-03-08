Babnet   Latest update 16:40 Tunis

الجامعة التونسية للكرة الطائرة تنهي اجراءات التعاقد مع المدربة الايطالية اليساندرا كامبدالي للاشراف على منتخب السيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad7e66942a14.06232517_imgoljheqknpf.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 15:48
      
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة انها أنهت  إجراءات التعاقد مع المدربة الإيطالية أليساندرا كامبدالي للإشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الوطني للسيدات.
 واضحت الجامعة ان اهم الاهداف المحددة لعام 2026 تتمثل في قيادة منتخب الكبريات للصعود على منصة التتويج في البطولة الإفريقية القادمة بكينيا وحجز مكان في بطولة العالم  2027 
