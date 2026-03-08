الجامعة التونسية للكرة الطائرة تنهي اجراءات التعاقد مع المدربة الايطالية اليساندرا كامبدالي للاشراف على منتخب السيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad7e66942a14.06232517_imgoljheqknpf.jpg>

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة انها أنهت إجراءات التعاقد مع المدربة الإيطالية أليساندرا كامبدالي للإشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الوطني للسيدات.

واضحت الجامعة ان اهم الاهداف المحددة لعام 2026 تتمثل في قيادة منتخب الكبريات للصعود على منصة التتويج في البطولة الإفريقية القادمة بكينيا وحجز مكان في بطولة العالم 2027