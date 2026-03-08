Babnet   Latest update 15:21 Tunis

غدا الاثنين ... يوم تحسيسي في السلامة الغذائية والاستهلاكية بمركز التصميم بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad64db3b6186.84025964_gimqfnplkohej.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 15:09
      
تنظم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة، يوما تحسيسيا في السلامة الغذائية والاستهلاكية، وذلك يوم الاثنين 09 مارس 2026، بمركز التصميم بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة.

ويستهدف هذا اليوم الحرفيين والحرفيات الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية في اختصاص تقطير الاعشاب والزهور والعولة وصنع منتوجات صالحة للاكلة التقليدية والحلويات التقليدية وصنع الصابون.


ويندرج هذا الحدث، الذي ينتظم بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية وبرنامج تونس الابداعية، في إطار الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني من 09 إلى 16 مارس 2026.
