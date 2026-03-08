الدورة العاشرة لمهرجان المدينة بسبيبة من ولاية القصرين من 10 الى 18 مارس 2026

تنظم، دار الثقافة سبيبة، الدورة العاشرة لمهرجان المدينة، وذلك من 10 إلى 18 مارس 2026.ويتضمن برنامج الدورة، التي تنتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، ست سهرات فنية متنوعة تراوح بين العروض الموسيقية والمسرحية والتنشيطية التي تستهدف جميع الفئات العمرية.وسيفتتح عرض الحضرة "جارت الأشواق" بقيادة الفنان والمنشد الديني، على المومني، المهرجان، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، على أن يختتم بعرض "أقطاب الحضرة" للفنان، عماد التونسي، يوم الأربعاء 18 مارس 2026.كما تمت برمجة عرض مسرحي فكاهي بعنوان "كومباتونات"، يوم الأربعاء 11 مارس، تليه سهرة الإبداعات والمواهب التلمذية بالشراكة مع دار الشباب سبيبة ومعهد سبيبة وعرض مسرحي عرائسي بعنوان "جحا الصياد" لأبناء نادي المسرح بدار الثقافة سبيبة، في سهرة الخميس 12 مارس 2026.وتواصل، الدورة العاشرة لمهرجان المدينة بسبيبة، تقديم عروض لفائدة الاطفال وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان "ملكة الليل" الذي تمت برمجته يوم السبت 14 مارس، على الساعة العاشرة صباحا وعرض تنشيطي رمضاني للاطفال والعائلات، في نفس اليوم، على الساعة التاسعة ليلا.أما عشاق الموسيقى التراثية والغناء البدوي والشعر الشعبي فسيكونون على موعد يوم، الثلاثاء 17 مارس 2026، مع عرض بعنوان "خرص وخلخال" بقيادة الفنان، سامي التليلي، وذلك إحتفالا باليوم الوطني للباس التقليدي.وتحتضن قاعة العروض بدار الثقافة سبيبة كل سهرات وفقرات المهرجان بصفة مجانية.رصد