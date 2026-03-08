وزارة النقل تشرع في صياغة خارطة طريق لتنشيط المطارات الداخلية وتكشف عن استثمارات هامة لدعم جاهزيتها الدولية

شرعت وزارة النقل في صياغة وثيقة "خارطة طريق تنشيط المطارات الداخلية" من خلال تمش تشاركي شمل إحداث لجنة اتصال وعقد اجتماعات جهوية بإشراف الولاة في كل من صفاقس وطبرقة وتوزر بين جانفي وفيفري 2026.واعتبرت الوزارة أن هذا التنشيط مسألة استراتيجية تتطلب تنسيقا بين الطيران المدني والخطوط التونسية ووزارات السياحة والصناعة والثقافة، إلى جانب المهنيين في قطاع النزل ووكالات الأسفار، بهدف وضع تمشي تسويقي يرتكز على خلق خيارات سفر إضافية ودعم التظاهرات الفنية والرياضية والصحية والترويج لكل جهة حسب خصوصيتها، وفق رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب.وتهدف هذه الجلسات المتعددة بوزارة النقل إلى وضع برنامج عمل متكامل الأهداف على المدى القريب والمتوسط، يضمن الانطلاق الفعلي في تعزيز حركة المسافرين والبضائع بمقاربة شاملة تستغل البنية التحتية والوسائل اللوجستية المتوفرة في هذه المحطات الجوية لتأمين الرحلات في كنف الأمن والسلامة.وكشفت احصاءات الوزارة عن ضعف حاد في نشاط مطاري توزر-نفطة وطبرقة-عين دراهم خلال سنة 2025، حيث لم تتجاوز حصتهما من حركة الطائرات والمسافرين على مستوى المطارات التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، على التوالي 8ر0 بالمائة و4ر0 بالمائة، إذ لم سجل مطار توزر - نفطة 499 رحلة و32 ألف مسافر، بينما سجل مطار طبرقة - عين دراهم 127 رحلة و7 آلاف مسافر فقط.وافادت الوزارة، وفق المصدر ذاته، ديوان الطيران المدني والمطارات، واصل، رغم هذا النشاط المحدود، ضخ استثمارات هامة لضمان الجاهزية الدولية، حيث بلغت نفقات التسيير سنة 2024 بالنسبة لمطار توزر - نفطة ما قيمته 5ر16 مليون دينار وما يعادل 4ر9 مليون دينار لمطار طبرقة - عين دراهم.كما تم رصد استثمارات للفترة 2025-2026 بقيمة 6ر3 مليون دينار لمطار توزر - نفطة و4ر7 مليون دينار لمطار طبرقة - عين دراهم ، مع تخصيص اعتمادات ضخمة لمطار توزر - نفطة تصل إلى 5ر18 مليون دينار ضمن مخطط 2027-2030، بهدف الحفاظ على مواصفات عالمية تسمح باستقبال مختلف أنواع الطائرات وتعزيز حركة الشحن والمسافرين.