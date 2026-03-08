حجز أكثر من 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال النصف الأول من رمضان

المواد المحجوزة



أسباب الحجز



حجزت فرقوأتلفت، كما قامت بغلقخلال النصف الأول من شهر رمضان، وفق معطيات نشرتها الهيئة الأحد.وجاءت هذه النتائج إثر تنفيذمنذ بداية شهر رمضان، بمعدل، شملت أكثر من، إلى جانب إجراءعلى مواد غذائية مشكوك في سلامتها.كما تولت فرق الهيئة تحرير، وتسجيل، مع توجيهتمثلت أبرز المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها في:بنسبة 40%بنسبة 19.8%بنسبة 9.1%بنسبة 7.4%بنسبة 4.5%بنسبة 4%بنسبة 3.6%بنسبة 3%بنسبة 2.1%بنسبة 1.5%بنسبة 1.1%أرجعت الهيئة أسباب حجز وإتلاف هذه المواد أساسًا إلى:* وجود(35.9%)وتغير خصائصها (31.9%)(15.9%)(8%)(2.2%)(1.6%)* أسباب أخرى (1.5%) مثل استعمال أوعية غير مخصصة لملامسة الأغذية أو وجود مضافات غذائية محظورة.وأكدت الهيئة، داعية المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية منوالتثبت منوتجنبكما ذكّرت الهيئة بإمكانية التبليغ عن المخالفات عبر