Babnet   Latest update 12:24 Tunis

حجز أكثر من 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال النصف الأول من رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad5312a1b517.64593705_pgojfihknmeql.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 11:42 قراءة: 1 د, 23 ث
      
حجزت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأتلفت 203.970 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما قامت بغلق 32 محلًا مفتوحًا للعموم ذي طابع غذائي خلال النصف الأول من شهر رمضان، وفق معطيات نشرتها الهيئة الأحد.

وجاءت هذه النتائج إثر تنفيذ 7519 عملية مراقبة منذ بداية شهر رمضان، بمعدل 95 فريق مراقبة يوميًا، شملت أكثر من 6000 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إلى جانب إجراء 90 تحليلًا مخبريًا على مواد غذائية مشكوك في سلامتها.


كما تولت فرق الهيئة تحرير 197 محضر حجز، وتسجيل 221 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، مع توجيه 464 تنبيهًا كتابيًا.


المواد المحجوزة

تمثلت أبرز المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها في:

* المخللات بنسبة 40%
* الفواكه الجافة بنسبة 19.8%
* الأسماك ومنتجات الصيد البحري بنسبة 9.1%
* الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 7.4%
* الحليب ومشتقاته بنسبة 4.5%
* اللحوم ومنتجاتها بنسبة 4%
* الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو بنسبة 3.6%
* المواد الأولية لصنع الحلويات بنسبة 3%
* الحبوب والعجائن الغذائية بنسبة 2.1%
* التوابل والبهارات بنسبة 1.5%
* الحلويات التقليدية بنسبة 1.1%

أسباب الحجز

أرجعت الهيئة أسباب حجز وإتلاف هذه المواد أساسًا إلى:

* وجود حشرات وآثار قوارض (35.9%)
* تعفن المنتوجات ووجود فطريات وتغير خصائصها (31.9%)
* انتهاء تواريخ الصلوحية (15.9%)
* الخزن والترويج في ظروف غير صحية (8%)
* غياب التأشير (2.2%)
* نقل المواد الغذائية في ظروف غير صحية (1.6%)
* أسباب أخرى (1.5%) مثل استعمال أوعية غير مخصصة لملامسة الأغذية أو وجود مضافات غذائية محظورة.

وأكدت الهيئة مواصلة عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان، داعية المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات المنظمة والتثبت من تاريخ الصلوحية وسلامة المنتجات وتجنب المسالك العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر.

كما ذكّرت الهيئة بإمكانية التبليغ عن المخالفات عبر الرقم الأخضر 80106977.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324997

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-11
19°-11
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>