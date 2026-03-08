حجز أكثر من 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال النصف الأول من رمضان
حجزت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأتلفت 203.970 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما قامت بغلق 32 محلًا مفتوحًا للعموم ذي طابع غذائي خلال النصف الأول من شهر رمضان، وفق معطيات نشرتها الهيئة الأحد.
وجاءت هذه النتائج إثر تنفيذ 7519 عملية مراقبة منذ بداية شهر رمضان، بمعدل 95 فريق مراقبة يوميًا، شملت أكثر من 6000 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إلى جانب إجراء 90 تحليلًا مخبريًا على مواد غذائية مشكوك في سلامتها.
كما تولت فرق الهيئة تحرير 197 محضر حجز، وتسجيل 221 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، مع توجيه 464 تنبيهًا كتابيًا.
المواد المحجوزةتمثلت أبرز المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها في:
* المخللات بنسبة 40%
* الفواكه الجافة بنسبة 19.8%
* الأسماك ومنتجات الصيد البحري بنسبة 9.1%
* الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 7.4%
* الحليب ومشتقاته بنسبة 4.5%
* اللحوم ومنتجاتها بنسبة 4%
* الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو بنسبة 3.6%
* المواد الأولية لصنع الحلويات بنسبة 3%
* الحبوب والعجائن الغذائية بنسبة 2.1%
* التوابل والبهارات بنسبة 1.5%
* الحلويات التقليدية بنسبة 1.1%
أسباب الحجزأرجعت الهيئة أسباب حجز وإتلاف هذه المواد أساسًا إلى:
* وجود حشرات وآثار قوارض (35.9%)
* تعفن المنتوجات ووجود فطريات وتغير خصائصها (31.9%)
* انتهاء تواريخ الصلوحية (15.9%)
* الخزن والترويج في ظروف غير صحية (8%)
* غياب التأشير (2.2%)
* نقل المواد الغذائية في ظروف غير صحية (1.6%)
* أسباب أخرى (1.5%) مثل استعمال أوعية غير مخصصة لملامسة الأغذية أو وجود مضافات غذائية محظورة.
وأكدت الهيئة مواصلة عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان، داعية المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات المنظمة والتثبت من تاريخ الصلوحية وسلامة المنتجات وتجنب المسالك العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر.
كما ذكّرت الهيئة بإمكانية التبليغ عن المخالفات عبر الرقم الأخضر 80106977.
