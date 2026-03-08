وزارة الصحة : تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بمستشفى قبلي

ذكرت وزارة الصحة أنه تم تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي في اختصاص أمراض الدم السريري بالمستشفى الجهوي بقبلي، وذلك بطاقة إيواء أربعة أسرة في مرحلة تركيز التجهيزات المستوجبة مع توفر طبيبي اختصاص أمراض الدم السريري.وأضافت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور يتعلق ببعث قسم للعلاج الكيمياوي لمرضى السرطان بالمستشفى الجهوي بقبلي، أنه تمت أيضا برمجة بناء وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بطاقة إيواء 16 سريرا بكلفة تقديرية في حدود 1018875 ألف دينار، مؤكدة أن المشروع حاليا في مرحلة الدراسات، وفق ما نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان.