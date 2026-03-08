Babnet   Latest update 07:45 Tunis

وزارة الصحة : تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بمستشفى قبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970a622721991.45067878_kpgfmjneoqlhi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 07:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
ذكرت وزارة الصحة أنه تم تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي في اختصاص أمراض الدم السريري بالمستشفى الجهوي بقبلي، وذلك بطاقة إيواء أربعة أسرة في مرحلة تركيز التجهيزات المستوجبة مع توفر طبيبي اختصاص أمراض الدم السريري.

وأضافت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور يتعلق ببعث قسم للعلاج الكيمياوي لمرضى السرطان بالمستشفى الجهوي بقبلي، أنه تمت أيضا برمجة بناء وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بطاقة إيواء 16 سريرا بكلفة تقديرية في حدود 1018875 ألف دينار، مؤكدة أن المشروع حاليا في مرحلة الدراسات، وفق ما نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324968

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 مارس 2026 | 18 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:22
15:47
12:37
06:41
05:15
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
19°-11
19°-11
18°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>