بطولة النخبة لكرة اليد: النادي الإفريقي يحسم الكلاسيكو أمام النجم الساحلي ويعزز صدارته

عززصدارته لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بعد فوزه الثمين خارج قواعده علىبنتيجة، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بقاعةلحساب الجولة الثالثة من منافساتورفع النادي الإفريقي رصيده إلى، موسعا الفارق إلىعنصاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أقل.قاعة حمام سوسةالنجم الساحلي – النادي الإفريقي:قاعة المكنينسبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي:قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت:1. النادي الإفريقي –(3 مباريات)2. الترجي الرياضي –(مباراتان)3. نادي ساقية الزيت –(3 مباريات)4. النجم الساحلي –(مباراتان)5. نادي كرة اليد بجمال –(3 مباريات)6. سبورتينغ المكنين –(3 مباريات)