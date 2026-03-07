بطولة النخبة لكرة اليد: النادي الإفريقي يحسم الكلاسيكو أمام النجم الساحلي ويعزز صدارته
عزز النادي الإفريقي صدارته لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بعد فوزه الثمين خارج قواعده على النجم الساحلي بنتيجة 30 مقابل 29، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بقاعة حمام سوسة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج.
ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 15 نقطة، موسعا الفارق إلى خمس نقاط عن الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أقل.
نتائج الجولةالسبت 7 مارس 2026
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – النادي الإفريقي: 29 – 30
الجمعة 6 مارس 2026
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي: 29 – 31
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت: 21 – 26
الترتيب1. النادي الإفريقي – 15 نقطة (3 مباريات)
2. الترجي الرياضي – 10 نقاط (مباراتان)
3. نادي ساقية الزيت – 8 نقاط (3 مباريات)
4. النجم الساحلي – 6 نقاط (مباراتان)
5. نادي كرة اليد بجمال – 3 نقاط (3 مباريات)
6. سبورتينغ المكنين – 3 نقاط (3 مباريات)
