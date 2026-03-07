Babnet   Latest update 17:55 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: النادي الإفريقي يحسم الكلاسيكو أمام النجم الساحلي ويعزز صدارته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac52e4da6a97.17350905_gnhpqikjmeflo.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 17:30
      
عزز النادي الإفريقي صدارته لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بعد فوزه الثمين خارج قواعده على النجم الساحلي بنتيجة 30 مقابل 29، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بقاعة حمام سوسة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج.

ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 15 نقطة، موسعا الفارق إلى خمس نقاط عن الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أقل.


نتائج الجولة

السبت 7 مارس 2026


قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – النادي الإفريقي: 29 – 30

الجمعة 6 مارس 2026

قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي: 29 – 31

قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت: 21 – 26

الترتيب

1. النادي الإفريقي – 15 نقطة (3 مباريات)
2. الترجي الرياضي – 10 نقاط (مباراتان)
3. نادي ساقية الزيت – 8 نقاط (3 مباريات)
4. النجم الساحلي – 6 نقاط (مباراتان)
5. نادي كرة اليد بجمال – 3 نقاط (3 مباريات)
6. سبورتينغ المكنين – 3 نقاط (3 مباريات)
