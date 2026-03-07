منوبة: حضرة رجال البطان تفتتح تظاهرة "البطان تتنفس فن"

تابع جمهور البطان مساء أمس الاثنين بقاعة العروض بدار الثقافة، على وقع عرض له الخصوصية المحلية بعنوان "حضرة البطان" وهو عرض يجمع مواهب المنطقة ومبدعيها . وقد افتتح هذا العرض فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة البطان تتنفس التي نقلتها جمعية الابداع المسرحي خلال رمضان الحالي الى البطان في نسخة مشتركة مع دار الثقافة.وبجملة لوحات استعراضية صوفية واهازيج روحية وأناشيد دينية وابتهالات مدحية وايقاعات تراثية عمت اجواء الخشوع والسكينة، واستطاع مخرج العمل جبران المديوني شد الجمهور بمختلف شرائحه العمرية طيلة السهرة بإضافاته الايقاعية ومزجه بين الآلات الموسيقية القديمة والعصرية وتناسقها مع الاضاءة والإخراج الركحي المتميز .واكد رئيس الجمعة محرز غالي لوات ان فعاليات الدورة التي انطلقت بكرنفال فرجوي نزهة الفرح لعمر بسباس، تتواصل بعرض مسرحي في سهرة اليوم السبت" ايجا نحكيلك" لاشرف الجلاصي، وعرض فني مع الشاب عربي بن عمر في سهرة غد الاحد، فعرض مسرحية "مهاجران" لشركة فن الضفتين في سهرة الاثنين القادم تليها في سهرة الثلاثاء، مسرحية "البائرة" لشركة شو للإنتاج وتختتم العروض مساء الخميس بعرض مسرحية "دبلج وحديدة" للمنصف العجنقي.وتشهد دار الثقافة طيلة أيام التظاهرة عروضا صباحية للاطفال تتوزع بين العروض المسرحية وفن العرائس الى جانب عروض موسيقية تتلائم مع شعار التظاهرة وبرنامجها الذي اضفى حراكا ثقافيا على المنطقة في شهر الصيام، وتلاقى فيها المسرح والموسيقى، والعروض الفرجوية لتصنع مشهدا ثقافيا حيّا يعكس حيوية المدينة وتنوّع طاقاتها الإبداعية.يشار الى أن الدورة التي افتتحها والي منوبة محمود شعيب والمندوبة الجهوية للثقافة نجوى الغربي ومعتمدة البطان، تلتئم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة وولاية منوبة، وقد كانت أولى دوراتها في طبربة ثم المرناقية فدوار هيشر.