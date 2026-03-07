بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): الترجي يحافظ على الصدارة وملاحقة مولدية بوسالم تتواصل

النتائج



دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من، وأسفرت عن فوز، مما أبقى الصراع مفتوحا على المراكز الأولى.وفي، حقق الترجي الرياضي فوزا واضحا علىبثلاثة أشواط دون رد، ليواصل تعزيز موقعه في صدارة الترتيب.وفي، تمكنمن التفوق علىبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.أما في، فقد حسمتمواجهتها أمامبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتواصل ملاحقتها للمتصدر.الترجي الرياضي – اتحاد النقل الصفاقسي:النجم الساحلي – النادي الأولمبي القليبي:مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي:1. الترجي الرياضي – 20 نقطة (7 مباريات)2. مولدية بوسالم – 19 نقطة (8 مباريات)3. النجم الساحلي – 16 نقطة (7 مباريات)4. النادي الصفاقسي – 8 نقاط (8 مباريات)5. الأولمبي القليبي – 6 نقاط (8 مباريات)6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 نقطة (8 مباريات)