بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): الترجي يحافظ على الصدارة وملاحقة مولدية بوسالم تتواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac45710db481.70003098_leinfjqopkhmg.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 15:32 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن فوز الترجي الرياضي ومولدية بوسالم والنجم الساحلي، مما أبقى الصراع مفتوحا على المراكز الأولى.

وفي قاعة الزواوي، حقق الترجي الرياضي فوزا واضحا على اتحاد النقل الصفاقسي بثلاثة أشواط دون رد، ليواصل تعزيز موقعه في صدارة الترتيب.


وفي قاعة مساكن، تمكن النجم الساحلي من التفوق على النادي الأولمبي القليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.


أما في قاعة بوسالم، فقد حسمت مولدية بوسالم مواجهتها أمام النادي الصفاقسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتواصل ملاحقتها للمتصدر.

النتائج

قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0

قاعة مساكن
النجم الساحلي – النادي الأولمبي القليبي: 3 – 1

قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي: 3 – 1

الترتيب

1. الترجي الرياضي – 20 نقطة (7 مباريات)
2. مولدية بوسالم – 19 نقطة (8 مباريات)
3. النجم الساحلي – 16 نقطة (7 مباريات)
4. النادي الصفاقسي – 8 نقاط (8 مباريات)
5. الأولمبي القليبي – 6 نقاط (8 مباريات)
6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 نقطة (8 مباريات)
