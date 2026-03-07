وزارة الداخلية: تفكيك 62 خلية إرهابية وإيقاف أكثر من 2000 عنصر مورط في قضايا إرهابية سنة 2025

استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب



الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان



جهود متواصلة منذ 2015



أفادتبأن الوحدات الأمنية تمكنت خلال سنةمنوإيقاف، إضافة إلىوأوضحت الوزارة، في إحصائيات حديثة حول مجهودات الوحدات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة، أنكما أشارت إلى أنخلال الفترة ذاتها.وأكدت وزارة الداخلية أن، بفضل النجاحات الأمنية المتواصلة التي مكنت منوالحد من المخاطر التي تمثلها التنظيمات المتطرفة، رغم المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.وبيّنت الوزارة أناعتمدتللتصدي للتطرف والتوقي من الإرهاب، تقوم أساسا على:* تحديد العوامل المساهمة في انتشار التطرف العنيف ومعالجتها* التصدي لعمليات الاستقطاب بهدف تنفيذ هجمات إرهابية* اتخاذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا المتطرفة* رصد تحركات المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها* حماية المنشآت الحيويةكما واصلت الوحدات الأمنية عملياتها الاستباقية، حيث تمكنت فيمن القضاء على خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر بعد تعقبها بمنطقة مجاورة لمعتمديةكما تم في الشهر ذاتهأسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابيوإيقاف مرافق له قرب السوق الأسبوعية بمعتمديةوجاء نشر هذه المعطيات بالتزامن معالتي شهدتها تونس يوم، عندما تصدت القوات الأمنية والعسكرية لمحاولة مجموعات إرهابية السيطرة على المدينة وإقامة ما سمي بـ"إمارة داعشية".وقد شاركت في العملية، ومنها:* الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب (BAT)* الفوج الوطني للتدخل السريع (BNIR)* الفوج الوطني للكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها (BNE)وخلال الفترة الممتدة بين، نفذت هذه الوحداتلمنازل ومخابئ الإرهابيين، أسفرت عن، مع حجز أسلحة وذخائر.كما استشهد خلال تلك الأحداثوأصيبوأكدت وزارة الداخلية أنكان عاملا حاسما في إفشال المخطط الإرهابي وحماية المدينة.يذكر أن تونس شهدت بين سنتيعددا من العمليات الإرهابية، أبرزها:* الهجوم على(مارس 2015)* الهجوم على نزل(جوان 2015)* تفجيربالعاصمة (نوفمبر 2015)وقد تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية لاحقا منكما نجحت الوحدة المختصة للحرس الوطني يومفي عملية أمنية بسيدي عيش من ولاية قفصة فيمن بينهم الجزائريالمكنى بـ"لقمان أبو صخر".وتواصل القوات الأمنية والعسكرية جهودها في، في إطار حماية الأمن القومي واستقرار البلاد.