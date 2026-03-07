مهرجان الأغنية التونسية: لجنة التحكيم تتابع 12 عملا في ثاني سهرات الدورة 24

عرض افتتاحي لمقطوعات تونسية



تواصلت مساء الجمعة فعاليات، حيث تابعت لجنة التحكيم خلال السهرة الثانيةتوزعت بين مسابقاتوتقام هذه الدورة منبمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، تحت إشراف لجنة تحكيم يترأسهاوتضم كلا مناستُهلت السهرة الثانية بعرض موسيقي بعنوانقدمته مجموعة، حيث عزفت ثلاث مقطوعات من الأغاني التونسية التي رسخت في الذاكرة الفنية، وهيمن التراث التونسي، ولقدور الصرارفي، ولمحمد الجموسي.تابعت لجنة التحكيم ستة أعمال ضمن مسابقة إنتاج الأغنية، وهي:أداء نجوى عمر، كلمات وألحان الحبيب محنوش، توزيع منير الغضابكلمات وألحان وأداء روضة عبد الله، توزيع سامي بن سعيدألحان وأداء أسامة العجابي، كلمات مسلم بن سليمان، توزيع منتصر محمد عليأداء أحمد عنتر، كلمات رابح المجبري، ألحان ياسين بن سعيد، توزيع أحمد عنتر وسيف نقيرةأداء فرح مرايحي، كلمات وألحان زياد التليلي، توزيع منير الغضابأداء حسان عطاء، كلمات وألحان سامي الجلاصي، توزيع شكري حوالةوشملت المسابقة ثلاث معزوفات موسيقية:ألحان محمد مروان ضاويألحان سيف الدين بوراويألحان محسن الماطريكما قدم ثلاثة فنانين مشاركاتهم ضمن مسابقة الأداء:للفنان الهادي قلال، ألحان رضا القلعي، أداء أيمن بن شيخةللراحل الهادي الجويني، أداء ياسمين صبريلمصطفى الشرفي، كلمات حمادي الباجي، ألحان قدور الصرارفي، أداء نذير الطيبوتتواصل عروض مسابقات الدورة خلال يومي، قبل اختتام المهرجان بحفل توزيع الجوائز والإعلان عن الأعمال المتوجة في مختلف المسابقات.