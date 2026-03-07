مهرجان الأغنية التونسية: لجنة التحكيم تتابع 12 عملا في ثاني سهرات الدورة 24
تواصلت مساء الجمعة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الأغنية التونسية، حيث تابعت لجنة التحكيم خلال السهرة الثانية 12 عملا فنيا توزعت بين مسابقات إنتاج الأغنية والمعزوفة والأداء.
وتقام هذه الدورة من 5 إلى 8 مارس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، تحت إشراف لجنة تحكيم يترأسها الفنان عدنان الشواشي وتضم كلا من الفنانة نجاة عطية والملحن سامي المعتوقي والشاعر حاتم القيزاني والملحن أمين القلصي.
عرض افتتاحي لمقطوعات تونسيةاستُهلت السهرة الثانية بعرض موسيقي بعنوان "مقطوعات تونسية" قدمته مجموعة الفونفار، حيث عزفت ثلاث مقطوعات من الأغاني التونسية التي رسخت في الذاكرة الفنية، وهي "الهلالو" من التراث التونسي، و"آه من العينين" لقدور الصرارفي، و"في عيونك نار" لمحمد الجموسي.
مسابقة الأغنية (إنتاج جديد)تابعت لجنة التحكيم ستة أعمال ضمن مسابقة إنتاج الأغنية، وهي:
* "إيدي على خدي" أداء نجوى عمر، كلمات وألحان الحبيب محنوش، توزيع منير الغضاب
* "ليك" كلمات وألحان وأداء روضة عبد الله، توزيع سامي بن سعيد
* "حبيت نغني على الحب" ألحان وأداء أسامة العجابي، كلمات مسلم بن سليمان، توزيع منتصر محمد علي
* "آه يا المدينة" أداء أحمد عنتر، كلمات رابح المجبري، ألحان ياسين بن سعيد، توزيع أحمد عنتر وسيف نقيرة
* "يا بلادي عز البلدان" أداء فرح مرايحي، كلمات وألحان زياد التليلي، توزيع منير الغضاب
* "أوجاع إفريقيا" أداء حسان عطاء، كلمات وألحان سامي الجلاصي، توزيع شكري حوالة
مسابقة المعزوفةوشملت المسابقة ثلاث معزوفات موسيقية:
* "سيدي" ألحان محمد مروان ضاوي
* "بابا وأمي" ألحان سيف الدين بوراوي
* "طريزة" ألحان محسن الماطري
مسابقة الأداءكما قدم ثلاثة فنانين مشاركاتهم ضمن مسابقة الأداء:
* "يا دار الحبايب" للفنان الهادي قلال، ألحان رضا القلعي، أداء أيمن بن شيخة
* "إلي تعدى وفات" للراحل الهادي الجويني، أداء ياسمين صبري
* "لا نمثلك بالشمس ولا بالقمرة" لمصطفى الشرفي، كلمات حمادي الباجي، ألحان قدور الصرارفي، أداء نذير الطيب
وتتواصل عروض مسابقات الدورة خلال يومي السبت والأحد، قبل اختتام المهرجان بحفل توزيع الجوائز والإعلان عن الأعمال المتوجة في مختلف المسابقات.
وتقام هذه الدورة من 5 إلى 8 مارس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، تحت إشراف لجنة تحكيم يترأسها الفنان عدنان الشواشي وتضم كلا من الفنانة نجاة عطية والملحن سامي المعتوقي والشاعر حاتم القيزاني والملحن أمين القلصي.
عرض افتتاحي لمقطوعات تونسيةاستُهلت السهرة الثانية بعرض موسيقي بعنوان "مقطوعات تونسية" قدمته مجموعة الفونفار، حيث عزفت ثلاث مقطوعات من الأغاني التونسية التي رسخت في الذاكرة الفنية، وهي "الهلالو" من التراث التونسي، و"آه من العينين" لقدور الصرارفي، و"في عيونك نار" لمحمد الجموسي.
مسابقة الأغنية (إنتاج جديد)تابعت لجنة التحكيم ستة أعمال ضمن مسابقة إنتاج الأغنية، وهي:
* "إيدي على خدي" أداء نجوى عمر، كلمات وألحان الحبيب محنوش، توزيع منير الغضاب
* "ليك" كلمات وألحان وأداء روضة عبد الله، توزيع سامي بن سعيد
* "حبيت نغني على الحب" ألحان وأداء أسامة العجابي، كلمات مسلم بن سليمان، توزيع منتصر محمد علي
* "آه يا المدينة" أداء أحمد عنتر، كلمات رابح المجبري، ألحان ياسين بن سعيد، توزيع أحمد عنتر وسيف نقيرة
* "يا بلادي عز البلدان" أداء فرح مرايحي، كلمات وألحان زياد التليلي، توزيع منير الغضاب
* "أوجاع إفريقيا" أداء حسان عطاء، كلمات وألحان سامي الجلاصي، توزيع شكري حوالة
مسابقة المعزوفةوشملت المسابقة ثلاث معزوفات موسيقية:
* "سيدي" ألحان محمد مروان ضاوي
* "بابا وأمي" ألحان سيف الدين بوراوي
* "طريزة" ألحان محسن الماطري
مسابقة الأداءكما قدم ثلاثة فنانين مشاركاتهم ضمن مسابقة الأداء:
* "يا دار الحبايب" للفنان الهادي قلال، ألحان رضا القلعي، أداء أيمن بن شيخة
* "إلي تعدى وفات" للراحل الهادي الجويني، أداء ياسمين صبري
* "لا نمثلك بالشمس ولا بالقمرة" لمصطفى الشرفي، كلمات حمادي الباجي، ألحان قدور الصرارفي، أداء نذير الطيب
وتتواصل عروض مسابقات الدورة خلال يومي السبت والأحد، قبل اختتام المهرجان بحفل توزيع الجوائز والإعلان عن الأعمال المتوجة في مختلف المسابقات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324921