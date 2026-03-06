الولايات المتحدة تتوقع استمرار العملية العسكرية ضد إيران من 4 إلى 6 أسابيع

تاس -

تتوقع الإدارة الأمريكية أن تستمر العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع؛ حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.وقالت ليفيت للصحفيين: "لن أحدد أي أطر زمنية قبل الرئيس (دونالد ترامب). أود أن أشير إلى أنه، كما ذكر الرئيس ترامب سابقاً، نتوقع تحقيق أهداف عملية "الغضب الملحمي" في غضون أربعة إلى ستة أسابيع تقريباً".هذا وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت أكبر المدن الإيرانية. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، فيما دعت الإدارة الأمريكية الإيرانيين علناً إلى التحرك ضد حكومتهم وتولي السلطة.من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.