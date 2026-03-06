Babnet   Latest update 23:08 Tunis

منظمة الصحة العالمية: التخزين السليم للخضروات يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية والحدّ من خطر التلوث الغذائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab40a47b7758.61762830_opeiqnmlgfhjk.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 22:29
      
أكدت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الجمعة، على أن التخزين السليم للخضروات يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية والحد من خطر التلوث الغذائي، خاصة عند تحضير الطعام وتخزينه لفترات أطول خلال شهر رمضان.

وأوصت المنظمة، في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، باختيار الخضروات الطازجة ذات اللون الطبيعي والقوام الجيد، وتجنّب الخضروات الذابلة أو المتضررة.


ودعت الى التخلص من الخضروات التالفة أو المتعفنة، لأن وجود العفن قد يدل على نمو ميكروبات قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الطعام.
ونصحت بغسل الخضروات جيدًا بمياه نظيفة لإزالة بقايا الأتربة والملوثات التي قد تكون موجودة على سطحها.

وشدّدت  المنظمة، على استخدام أدوات وألواح تقطيع نظيفة عند تقشير الخضروات أو تقطيعها أو تحضيرها، داعية الى الحرص على تنظيف الأسطح والأدوات قبل وبعد الاستعمال لتقليل انتقال الجراثيم.
وأكدت ضرورة حفظ الخضروات في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مائوية، لأن التبريد يساعد على إبطاء نمو البكتيريا ويحافظ على سلامة الغذاء لفترة أطول.
وأضافت المنظمة، أن التخزين الآمن والغسل الجيد والنظافة أثناء التحضير هي خطوات بسيطة لكنها أساسية للحفاظ على غذاء صحي وآمن طوال شهر رمضان.
 
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
