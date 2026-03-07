Babnet   Latest update 08:43 Tunis

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس وأقسام طبية بعدد من الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hopital-mahmoud-matri.jpg>
صدر بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ يوم الجمعة 6 مارس 2026 قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لكل من المستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس.

كما تضمن العدد نفسه قرارات مشتركة أخرى تمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بعدد من المؤسسات الاستشفائية، من بينها قسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بتطاوين، إضافة إلى أقسام الأمراض الجرثومية وعلم التشريح وأمراض الخلايا وطب الأطفال وطب العيون وجراحة الأطفال وأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة بالمستشفى الجامعي "محمد بن ساسي" بقابس.


ومنحت الصبغة الجامعية أيضا لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بتوزر، وقسم الطب الوقائي وطب المجتمع بالمستشفى الجهوي بمساكن من ولاية سوسة، وقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس، إلى جانب قسمي طب النساء والتوليد وأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بسليانة.
