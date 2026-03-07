مهرجان ليالي دار عياد من 6 الى 11 مارس الجاري بقصر هلال

تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بقصر هلال بالاشتراك مع بلدية قصر هلال، من 06 الى 11 مارس الجاري الدورة 15 لمهرجان ليالي دار عياد بالمسرح البلدي بقصر هلال.وتفتتح التظاهرة يوم الجمعة 6 مارس بعرض موسيقي صوفي بعنوان سيد العاشقين 2 بقيادة أنيس اللجمي.أما يوم السبت 7 مارس فتنظم سهرة " التراث الهلالي " وسلامية نور السلام بقيادة ناجح الشايب.ويكون الأطفال يوم الاحد علىموعد مع "سهرة الأطفال تنشيط "عمو علولو.ويقدم الفنان سفيان سفطة يوم الاثنين 9 مارس عرضا موسيقيا بعنوان "برزخ" مع لمسة وفاء للفنان الراحل رضا ديكي ديكي، في حين يقدم الفنان أنس الغضاب يوم الثلاثاء 10 مارس عرضا موسيقيا بعنوان دار الفن لـ Morefun.وتختتم التظاهرة يوم الأربعاء 11 مارس بعرض موسيقي طربي بعنوان "مراوحات موسيقية" لمجموعة عشاق الطرب للموسيقى العربية بقيادة الفنان قاسم الشواشي" ومشاركة الفنان ابو طه الصعيدي.جدير بالذكر أن كل الحفلات تنطلق بداية من الساعة التاسعة ليلا بالمسرح البلدي بقصر هلال والدخول مجاني.