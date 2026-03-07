Babnet   Latest update 10:10 Tunis

مهرجان ليالي دار عياد من 6 الى 11 مارس الجاري بقصر هلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab399725e3f9.89196315_ipljqngkomhef.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 09:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بقصر هلال بالاشتراك مع بلدية قصر هلال، من 06 الى 11 مارس الجاري الدورة 15 لمهرجان ليالي دار عياد بالمسرح البلدي بقصر هلال.
وتفتتح التظاهرة يوم الجمعة 6 مارس بعرض موسيقي صوفي بعنوان سيد العاشقين 2 بقيادة أنيس اللجمي.
أما يوم السبت 7 مارس فتنظم سهرة " التراث الهلالي " وسلامية نور السلام بقيادة ناجح الشايب.

ويكون الأطفال يوم الاحد علىموعد مع "سهرة الأطفال تنشيط "عمو علولو.
ويقدم الفنان سفيان سفطة يوم الاثنين  9 مارس عرضا موسيقيا بعنوان "برزخ" مع لمسة وفاء للفنان الراحل رضا ديكي ديكي، في حين يقدم الفنان أنس الغضاب يوم الثلاثاء 10 مارس عرضا موسيقيا بعنوان دار الفن لـ Morefun.
وتختتم التظاهرة يوم الأربعاء 11 مارس بعرض موسيقي طربي بعنوان "مراوحات موسيقية" لمجموعة عشاق الطرب للموسيقى العربية بقيادة الفنان قاسم الشواشي" ومشاركة الفنان ابو طه الصعيدي.

جدير بالذكر أن كل الحفلات تنطلق بداية من الساعة التاسعة ليلا بالمسرح البلدي بقصر هلال والدخول مجاني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324906

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
21°-11
20°-11
19°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>