بلدية تونس: الاستعداد لتنظيم ختان جماعي لفائدة أبناء العائلات المعوزة

انتظم صباح اليوم الجمعة، لقاء جمع كل من المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس وعدد من الاطارات المحلية لمدينة تونس للنظر في الاستعدادات والترتيبات النهائية لتنظيم حفل الختان الجماعي لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.وأفادت بلدية تونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الحدث سينتظم تحت إشراف ولاية تونس وبالشراكة بين بلدية تونس والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في إطار التضامن الاجتماعي والتكافل الوطني.وأكدت دلدول ، وفق نص البلاغ ، على التزام بلدية تونس الكامل لإنجاح هذه المبادرة الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وضمان توفير كل الظروف الملائمة لاجراء العملية في أفضل الشروط الصحية والتنظيمية