المنستير: الدورة الخامسة لمهرجان المدينة بجمال من 7 الى 14 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab37b804f3e8.00026707_fgkjnhmlpieoq.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026
      
بعرض يجمل عنوان "ذكريات" لمجموعة كورال المنستير، تنطلق السبت بمركز فنون جمال فعاليات الدورة 5 لمهرجان المدينة بجمال  لتتواصل  إلى غاية 14 مارس الجاري.
ويخصص يوم 8 مارس لتقديم عرض مسرحي للأطفال بعنوان "أوهام الغابة".
وتقدم المجموعة الموسيقية الشبابية AZUL في سهرة يوم 9 مارس عرضا موسيقيا شبابيا.

أما يوم 11 مارس  فيقدم نضال فرج عرضا بعنوان "اش تخدم".
وتخصص سهرة يوم 12 مارس لسهرة طربية تحييها الفنانة شهرزاد هلال في حين يقدم الفنان حاتم القروي يوم 13 مارس مسرحية بعنوان  "توارخ تونس".
وتختتم التظاهرة يوم 14  مارس بعرضين الأول لأسامة كشكار يحمل عنوان "وحدي" في حين يقدم الفنانان نذير البواب ومجدي الانصاري عرضا بعنوان "عشاق المقام" بمقام أم الزين الجمالية.
السبت 07 مارس 2026
