الايام العلمية بعنوان "المرونة في مواجهة ازمات المناخ في الزمن الرابع والراهن" يومي 11 و12 جوان 2026 بكلية العلوم بتونس

تنظم، الجمعية التونسية لدراسة الزمن الرابع، بالشراكة مع كلية العلوم بتونس الايام العلمية، بعنوان "المرونة في مواجهة أزمات المناخ في الزمن الرابع والراهن... الاستجابات الجيولوجية والجيومورفولوجية والحيوانية والبشرية للتغيرات المناخية"، وذلك يومي 11 و12 جوان المقبل بكلية العلوم بتونس العاصمة.ويشارك في هذه الايام ثلة من الباحثين والأكاديميين في مجالات جيولوجيا الزمن الرابع وعلم الحيوان القديم والآثار البيئية والدراسات المناخية والبشرية من أجل تعميق فهم آليات المرونة البيئية والاجتماعية أمام التحديات المناخية الماضية والراهنة.وستركز هذه الأيام على عدد من المحاور المتصلة بتحليل دورات المناخ القديم وبصماتها الجيولوجية والاستجابات الجيولوجية والجيومورفولوجية لعدم الاستقرار المناخي والمرونة الايكولوجية والاستراتيجيات التكيفية البشرية والاستجابات الثقافية والمقاربات المنهجية المتكاملة لاعادة بناء البيئات القديمة اضافة الى التحولات الساحلية الحديثة وتطور الخطوط الساحلية.وسيتم، خلال هذه التظاهرة القيام بزيارة ميدانية حول تقييم آثار العاصفة هاري على البيئات الساحلية بمنطقة الوطن القبلي.يشار الى أن، الجمعية التونسية لدراسة الزمن الرابع، هي هيئة علمية تهدف إلى تطوير البحوث المتعلقة بالحقبة الجيولوجية الرابعة في تونس وتعزيز التعاون بين الباحثين المختصين محلياً ودولياً، إضافة إلى توثيق الظواهر البيئية والمناخية لتلك الحقبة.رصد