تسجيل اضطراب في توزيع المياه بمدينة نفزة وأحوازها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 22:51
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن عطبا طرأ مساء اليوم الخميس، على المضخة الغاطسة للبئر العميقة "الخنقة" مما سينجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب بمدينة نفزة وأحوازها من ولاية باجة.
وأضافت الشركة في بلاغ لها، أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم غد الجمعة 6 مارس 2026 بعد إصلاح العطب وإعادة تشغيل البئر.  
