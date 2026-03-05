Babnet   Latest update 22:36 Tunis

وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364fa5bbff970.42739820_hielqkfmngjpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 22:36 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ حملة مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجافال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر مساء الخميس، أنه تم خلال النصف الأول من شهر رمضان تنفيذ 248 زيارة تفقد ورفع 350 عينة من المنتجات، من بينها الأحذية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وماء الجافال، وذلك لإخضاعها للتحاليل المخبرية.


تحاليل ومراقبة للمخابز

شملت التحاليل المخبرية التثبت من المواد الكيميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بتركيبة المنتجات المدرجة على بطاقات التأشير.


كما تم مراقبة 50 مخبزة مصنفة، أسفرت عن تحرير 43 محضرا في إطار المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

حجز منتجات غير مطابقة

وأفادت الوزارة بأن المحجوزات شملت:

* 277 مسدسا للعب يمثل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال
* 597 لترا من ماء الجافال
* 100 وحدة من المنتجات النسيجية
* 912 زوج حذاء غير مطابق للتراتيب الجاري بها العمل

كما تم إعادة تصدير وإتلاف 18 ألفا و568 قطعة من لعب الأطفال لعدم توفر مستلزمات السلامة العامة فيها.

مخالفات وشكاوى مستهلكين

وسجلت فرق المراقبة 13 مخالفة تتعلق بعرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها شروط السلامة.

كما تمت معالجة 21 عريضة تقدم بها مستهلكون تعلقت أساسا بـخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات، إضافة إلى الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324842

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-14
21°-12
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>