وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان 2026
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ حملة مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وماء الجافال.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر مساء الخميس، أنه تم خلال النصف الأول من شهر رمضان تنفيذ 248 زيارة تفقد ورفع 350 عينة من المنتجات، من بينها الأحذية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وماء الجافال، وذلك لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
تحاليل ومراقبة للمخابزشملت التحاليل المخبرية التثبت من المواد الكيميائية والخصائص الفيزيائية وصحة البيانات المتعلقة بتركيبة المنتجات المدرجة على بطاقات التأشير.
كما تم مراقبة 50 مخبزة مصنفة، أسفرت عن تحرير 43 محضرا في إطار المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.
حجز منتجات غير مطابقةوأفادت الوزارة بأن المحجوزات شملت:
* 277 مسدسا للعب يمثل ترويجها خطرا على سلامة الأطفال
* 597 لترا من ماء الجافال
* 100 وحدة من المنتجات النسيجية
* 912 زوج حذاء غير مطابق للتراتيب الجاري بها العمل
كما تم إعادة تصدير وإتلاف 18 ألفا و568 قطعة من لعب الأطفال لعدم توفر مستلزمات السلامة العامة فيها.
مخالفات وشكاوى مستهلكينوسجلت فرق المراقبة 13 مخالفة تتعلق بعرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تتوفر فيها شروط السلامة.
كما تمت معالجة 21 عريضة تقدم بها مستهلكون تعلقت أساسا بـخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات، إضافة إلى الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
