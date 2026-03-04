سفارة تونس بمسقط تدعو الجالية إلى الالتزام بتوجيهات السلطات العمانية

دعت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط، كافة أبناء الجالية المقيمة بسلطنة عمان، إلى "الالتزام التام" بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمانية المختصة، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الأمنية في المنطقة.​وأفادت السفارة في بلاغ لها تم نشره صباح اليوم الاربعاء، أنه يمكن للمواطنين التونسيين التواصل مع مصالحها، عند الضرورة، عبر البريد الإلكتروني التالي: ​embassy.tunisia.mct@gmail.com ​أو عبر رقم "الواتساب" المخصص للغرض:​93802700