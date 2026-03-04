Babnet   Latest update 09:38 Tunis

تنظيم اجتماع عن بعد لتعزيز التعاون الفني في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين تونس وسلطة عمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7e3f7994be6.89643019_ghenoqjmlipkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 08:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظمت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أمس الثلاثاء، اجتماعا عن بعد مع ممثلين عن وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة العمانية ومكتب التعاون الفني بسفارة تونس بسلطة عمان

ويأتي هذا الاجتماع، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار تنفيذ برامج التعاون الفني المدرجة ضمن أعمال اللجان المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بانتداب الكفاءات وتبادل المعارف والخبرات بين تونس وسلطة عمان


وتضمنت محاور الاجتماع تعزيز التعاون الفني في المجال الصحي وتبادل الخبرات ومتابعة مشروع الطبيب الزائر والتنسيق بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها العمانية لابرام اتفاقية تهم كيفية التعاقد مع أطباء الاختصاص التونسيين للقيام بمهمات قصيرة المدى في اطار "مشروع الطبيب الزائر"


وكان وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد أدى في شهر أكتوبر 2025، زيارة إلى سلطنة عمان بدعوة من نظيره العماني هلال بن علي السبتي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324691

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
18°-13
18°-13
18°-13
19°-12
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>