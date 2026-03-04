Babnet   Latest update 09:38 Tunis

كأس الجزائر لكرة القدم: محمد علي بن حمودة يقود شباب بلوزداد إلى نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7db9fe0e892.90485330_fmgphoknljeiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 08:10 قراءة: 1 د, 4 ث
      
ساهم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة في تأهل فريقه شباب بلوزداد إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، بعد الفوز على مولودية الجزائر بنتيجة 3-2 إثر التمديد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وافتتح بن حمودة التسجيل لشباب بلوزداد في الدقيقة 17 بضربة رأس، قبل أن تدرك مولودية الجزائر التعادل في الدقيقة 30 عن طريق أيوب غزالة من ركلة جزاء.


وفي الشوط الثاني، أعاد نوفل خاسف التقدم لشباب بلوزداد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47، غير أن الغيني ساليو بنغورا عدل النتيجة للمولودية في الدقيقة 90، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.


وخلال الوقت الإضافي، نجح يوسف العوافي في حسم اللقاء لصالح شباب بلوزداد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 100.

وسيواجه شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي فريق شباب قسنطينة الذي تأهل بدوره بعد فوزه على شبيبة بجاية بهدف دون رد، تحت قيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي.

نتائج ربع النهائي

الثلاثاء 3 مارس 2026

* شباب بلوزداد – مولودية الجزائر 3-2 (بعد التمديد)
* شباب قسنطينة – شبيبة بجاية 1-0

الأربعاء 4 مارس 2026

* شباب باتنة – مولودية سعيدة (22:00)
* اتحاد الجزائر – شبيبة الساورة (22:00)

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 7 أفريل 2026.
