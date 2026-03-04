كأس الجزائر لكرة القدم: محمد علي بن حمودة يقود شباب بلوزداد إلى نصف النهائي

نتائج ربع النهائي



ساهم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة في تأهل فريقه شباب بلوزداد إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، بعد الفوز على مولودية الجزائر بنتيجةإثر التمديد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وافتتح بن حمودة التسجيل لشباب بلوزداد في الدقيقةبضربة رأس، قبل أن تدرك مولودية الجزائر التعادل في الدقيقةعن طريق أيوب غزالة من ركلة جزاء.وفي الشوط الثاني، أعاد نوفل خاسف التقدم لشباب بلوزداد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة، غير أن الغيني ساليو بنغورا عدل النتيجة للمولودية في الدقيقة، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.وخلال الوقت الإضافي، نجح يوسف العوافي في حسم اللقاء لصالح شباب بلوزداد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقةوسيواجه شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي فريق شباب قسنطينة الذي تأهل بدوره بعد فوزه على شبيبة بجاية بهدف دون رد، تحت قيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي.* شباب بلوزداد – مولودية الجزائر(بعد التمديد)* شباب قسنطينة – شبيبة بجاية* شباب باتنة – مولودية سعيدة (22:00)* اتحاد الجزائر – شبيبة الساورة (22:00)ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم